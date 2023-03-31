Путают с другими выплатами: что нужно знать о пособии 6660 гривен от ООН — Finance.ua

Путают с другими выплатами: что нужно знать о пособии 6660 гривен от ООН Сегодня 08:32 — Личные финансы

Путают с другими выплатами: что нужно знать о пособии 6660 гривен от ООН

Денежные выплаты от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) пострадавшим от войны украинцам составляет 2220 грн на каждого члена семьи в месяц. Средства выплачиваются в течение трех месяцев, сумма составляет 6660 гривен.

Нередко эту помощь путают с другими выплатами. К примеру, с единовременной выплатой людям на деоккупированных территориях. Также многие думают, что на такие выплаты можно податься несколько раз. Но на самом деле их можно получить только единожды.

В комментарии РБК-Украина специалист рассказала, что нужно знать о финансовой помощи от УВКБ ООН.

Заявку нельзя подать онлайн. Что нужно знать о выплатах от ООН

Финансовая помощь для ВПЛ и пострадавшим от военных действий — это выплаты, которые в Украине реализуют разные международные организации.

У каждой из таких организаций свои условия и основания для оказания помощи и, как правило, такая информация публикуется на официальных информационных каналах, объясняет программный координатор неотложной денежной помощи БФ «Право на защиту» Наталья Брыль.

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«УВКБ ООН непосредственно не осуществляют сбор данных на получение пособия. Эту функцию выполняют партнеры. На сегодняшний день БФ „Право на защиту“ стал единственным партнером, который проводит сбор данных на получение многоцелевой денежной помощи», — говорит собеседница.

Работники Фонда консультируют людей в 16 областях страны и вносят данные людей, которые подпадают под критерии многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН.

Обратите внимание! Подать онлайн-заявку на этот вид помощи невозможно, и сбор данных производится только при личном присутствии всех членов семьи.

Также важно помнить, что такая финансовая помощь единовременная, то есть получить ее смогут только те лица или семьи, которые еще не подавали заявку на международную финансовую помощь ранее. Ведь впоследствии данные, внесенные в систему, проверяются.

«Если устанавливается факт получения денежной помощи от других организаций или от УВКБ ООН — заявка будет расценена как повторная, и средства не будут начислены этому человеку снова», — объясняет Наталья Брыль.

Важно: Благотворительный фонд «Право на защиту» не производит выплаты украинцам. Вся денежная помощь приходит от Управления Верховного комиссара ООН. Ознакомиться с подробной информацией об условиях денежной помощи УВКБ ООН, а также найти адреса пунктов сбора данных можно Благотворительный фонд «Право на защиту»Вся денежная помощь приходит от Управления Верховного комиссара ООН. Ознакомиться с подробной информацией об условиях денежной помощи УВКБ ООН, а также найти адреса пунктов сбора данных можно по ссылке.

С вопросами выплат можно обратиться на горячую линию УВКБ ООН: 0 800 307 711 или на электронную почту: unhcrukraine.cash@gmail.com

Также есть телеграм-канал БФ «Право на защиту» с необходимой информацией, где можно задать вопрос.

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