Псевдоболаготворительные фонды продали более 700 авто, которые ввезли под видом помощи для ВСУ — Finance.ua

Псевдоболаготворительные фонды продали более 700 авто, которые ввезли под видом помощи для ВСУ Сегодня 19:30 — Криминал

Псевдоболаготворительные фонды продали более 700 авто, которые ввезли под видом помощи для ВСУ, Фото: dpsu.gov.ua

Во Львовской области разоблачили 3 благотворительных фонда, которые нелегально ввезли и продали в Украине более 700 транспортных средств.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Следствие установило, что организаторы схемы, граждане Украины и Молдовы, наладили канал ввоза подержанных легковых автомобилей на территорию Украины под видом гуманитарной помощи якобы для нужд ВСУ. В дальнейшем автомобили за наличные реализовывались на территории Украины.

В ходе обысков изъяли 17 транспортных средств, документы, компьютерную технику, мобильные терминалы, черновые записи.

Фото: dpsu.gov.ua

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к этой схеме.

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