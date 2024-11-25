Псевдоболаготворительные фонды продали более 700 авто, которые ввезли под видом помощи для ВСУ — Finance.ua

Псевдоболаготворительные фонды продали более 700 авто, которые ввезли под видом помощи для ВСУ
Во Львовской области разоблачили 3 благотворительных фонда, которые нелегально ввезли и продали в Украине более 700 транспортных средств.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Следствие установило, что организаторы схемы, граждане Украины и Молдовы, наладили канал ввоза подержанных легковых автомобилей на территорию Украины под видом гуманитарной помощи якобы для нужд ВСУ. В дальнейшем автомобили за наличные реализовывались на территории Украины.
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В ходе обысков изъяли 17 транспортных средств, документы, компьютерную технику, мобильные терминалы, черновые записи.
В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к этой схеме.
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