Прожиточный минимум гораздо ниже нужной для жизни суммы, но поднять его нереально, – Минсоцполитики — Finance.ua
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Прожиточный минимум гораздо ниже нужной для жизни суммы, но поднять его нереально, – Минсоцполитики

Казна и Политика
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Прожиточный минимум гораздо ниже нужной для жизни суммы, но поднять его нереально, – Минсоцполитики
Прожиточный минимум гораздо ниже нужной для жизни суммы, но поднять его нереально, – Минсоцполитики
Прожиточный минимум в Украине не соответствует своему назначению.
Об этом рассказала в комментарии UBR.ua заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.
«Он в 2,5 раза ниже той суммы, которая сейчас действительно нужна для жизни», — отметила Марчак.
Однако в сложившихся условиях государство не может просто взять и повысить прожиточный минимум, поскольку под него привязаны около 200 выплат, объясняет замминистра. Часто они не свойственны социальной защите.
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«Если его повысить — по всей системе перебалансируем расходы. Большая часть админрасходов привязана именно к прожиточному минимуму. Бюджет не выдержал бы такой нагрузки», — говорит Марчак.
По словам замминистра, проблема слишком велика. Для ее решения был зарегистрирован проект № 3515, который содержит ряд инициатив по отвязке всех несвойственных выплат от прожиточного минимума.
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«Пока он, скорее, защищает не уязвимых, а тех, кто больше процентов по нему должен получать», — констатирует Марчак.
По состоянию на 1 января прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составлял 2589 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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