Прожиточный минимум гораздо ниже нужной для жизни суммы, но поднять его нереально, – Минсоцполитики — Finance.ua

Прожиточный минимум гораздо ниже нужной для жизни суммы, но поднять его нереально, – Минсоцполитики Сегодня 20:34 — Казна и Политика

Прожиточный минимум гораздо ниже нужной для жизни суммы, но поднять его нереально, – Минсоцполитики

Прожиточный минимум в Украине не соответствует своему назначению.

Об этом рассказала в комментарии UBR.ua заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

«Он в 2,5 раза ниже той суммы, которая сейчас действительно нужна для жизни», — отметила Марчак.

Однако в сложившихся условиях государство не может просто взять и повысить прожиточный минимум, поскольку под него привязаны около 200 выплат, объясняет замминистра. Часто они не свойственны социальной защите.

Читайте также В Верховной Раде предлагают пересмотреть прожиточный минимум

«Если его повысить — по всей системе перебалансируем расходы. Большая часть админрасходов привязана именно к прожиточному минимуму. Бюджет не выдержал бы такой нагрузки», — говорит Марчак.

По словам замминистра, проблема слишком велика. Для ее решения был зарегистрирован проект № 3515 , который содержит ряд инициатив по отвязке всех несвойственных выплат от прожиточного минимума.

«Пока он, скорее, защищает не уязвимых, а тех, кто больше процентов по нему должен получать», — констатирует Марчак.

По состоянию на 1 января прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составлял 2589 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.