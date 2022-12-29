Прожиточный минимум в Украине оторван от реальности, но чтобы это исправить, следует менять социальную поддержку — эксперт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прожиточный минимум в Украине оторван от реальности, но чтобы это исправить, следует менять социальную поддержку — эксперт

Казна и Политика
51
Прожиточный минимум в Украине оторван от реальности, но чтобы это исправить, следует менять социальную поддержку — эксперт
Прожиточный минимум в Украине оторван от реальности, но чтобы это исправить, следует менять социальную поддержку — эксперт
Прожиточный минимум в Украине оторван от реальности, но чтобы это исправить, следует менять социальную поддержку.
Об этом рассказала заместитель директора ЦЭС Мария Репко в эфире телемарафона «Единые новости».
С 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных лиц стал составлять 2684 грн. По словам Репко, эта цифра оторвана от реальности и не учитывает потребности людей по текущим ценам.
Это просто цифра, к которой привязаны разные варианты разных выплат. Например, индексация оплаты труда, минимальный размер пенсии по возрасту, максимальный размер пособия по безработице и так далее.
Читайте также
Но пересмотреть прожиточный минимум сам по себе сейчас, к сожалению, невозможно. Если просто повысить его до, скажем, 10 тыс., то это увеличит расходы бюджета на соответствующие статьи в четыре раза. Чтобы где-то найти эти средства, придется поднимать налоги, а это сейчас будет означать уничтожение украинских предприятий", — объясняет эксперт.
По ее мнению, решать проблему можно и нужно через комплексную реформу социальной поддержки. Ее следует разрабатывать уже, не дожидаясь окончания войны.
«Чтобы приблизить к размеру реального прожиточного минимума выплаты тем, кто работать не может, например, по состоянию здоровья, по уходу за больным или из-за особого периода в жизни, нужно чтобы те, кто в состоянии работать и обеспечивать себя, вышли на работу» и перестали зависеть от соцпомощи", — отметила эксперт.
Место для вашей рекламы
По ее мнению, подобная реформа может содержать несколько ключевых моментов.
«Первый — реабилитационные мероприятия, позволяющие людям вернуться к здоровой жизни. Второй — мероприятия на рынке труда и в образовании взрослых, которые помогли бы людям с особым состоянием здоровья начать со временем обеспечивать себя. Третий момент — нужно побуждать работать тех людей, которые уже сейчас могут физически себя обеспечить (или даже полностью обеспечивают), но долго получают помощь, привязанную не к реальным доходам получателя, а к наступлению определенного случая в жизни или характеристике получателя», — пояснила Репко.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.