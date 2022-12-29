Прожиточный минимум в Украине оторван от реальности, но чтобы это исправить, следует менять социальную поддержку — эксперт Сегодня 08:05 — Казна и Политика

Прожиточный минимум в Украине оторван от реальности, но чтобы это исправить, следует менять социальную поддержку — эксперт

Прожиточный минимум в Украине оторван от реальности, но чтобы это исправить, следует менять социальную поддержку.

Об этом рассказала заместитель директора ЦЭС Мария Репко в эфире телемарафона «Единые новости».

С 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных лиц стал составлять 2684 грн. По словам Репко, эта цифра оторвана от реальности и не учитывает потребности людей по текущим ценам.

Это просто цифра, к которой привязаны разные варианты разных выплат. Например, индексация оплаты труда, минимальный размер пенсии по возрасту, максимальный размер пособия по безработице и так далее.

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Но пересмотреть прожиточный минимум сам по себе сейчас, к сожалению, невозможно. Если просто повысить его до, скажем, 10 тыс., то это увеличит расходы бюджета на соответствующие статьи в четыре раза. Чтобы где-то найти эти средства, придется поднимать налоги, а это сейчас будет означать уничтожение украинских предприятий", — объясняет эксперт.

По ее мнению, решать проблему можно и нужно через комплексную реформу социальной поддержки. Ее следует разрабатывать уже, не дожидаясь окончания войны.

«Чтобы приблизить к размеру реального прожиточного минимума выплаты тем, кто работать не может, например, по состоянию здоровья, по уходу за больным или из-за особого периода в жизни, нужно чтобы те, кто в состоянии работать и обеспечивать себя, вышли на работу» и перестали зависеть от соцпомощи", — отметила эксперт.

По ее мнению, подобная реформа может содержать несколько ключевых моментов.

«Первый — реабилитационные мероприятия, позволяющие людям вернуться к здоровой жизни. Второй — мероприятия на рынке труда и в образовании взрослых, которые помогли бы людям с особым состоянием здоровья начать со временем обеспечивать себя. Третий момент — нужно побуждать работать тех людей, которые уже сейчас могут физически себя обеспечить (или даже полностью обеспечивают), но долго получают помощь, привязанную не к реальным доходам получателя, а к наступлению определенного случая в жизни или характеристике получателя», — пояснила Репко.

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