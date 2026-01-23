0 800 307 555
Проверки тарифов ЖКУ: в 2025 году потребителям вернули свыше 53 млн грн

Личные финансы
11
Украинцам в прошлом году вернули более 53 миллионов за коммуналку.
За 2025 год на рынке жилищно-коммунальных услуг провели 368 внеплановых проверок соблюдения требований относительно цен. По результатам проверок потребителям вернули более 53 млн грн.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Результаты проверок

Нарушения требований законодательства выявлены в 331 случае, что составляет 89,9% общего количества проверок.
По результатам контрольных мероприятий в 2025 году:
  • принято 221 решение о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 4,4 млн. грн.;
  • выдано 229 предписаний по устранению нарушений и приведению тарифов в соответствие с законодательством;
  • 73 должностных лица привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 154,7 тыс. грн.

Возврат средств потребителям

В течение 2025 года, по решениям, принятым как в отчетном, так и в предыдущих периодах, в сфере жилищно-коммунальных услуг обеспечено:
  • возврат потребителям 53,5 млн грн в результате перерасчетов;
  • поступления в бюджет 7,3 млн грн штрафных санкций.

Участие в формировании тарифов

Кроме контрольно-надзорной деятельности специалисты Госпродпотребслужбы четыре раза привлекались органами местного самоуправления к рассмотрению расчетов планируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
По результатам этой работы были уменьшены размеры планируемых и утвержденных тарифов, что позволило предотвратить необоснованное начисление потребителям 9,6 млн грн в расчете на годовые объемы предоставления услуг.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в 3 квартале 2025 года сократилась на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 100,8 млрд грн. В июле-сентябре 2025 года украинцы заплатили за жилкомуслуги 48,5 млрд грн, что на 6,4% больше начисленной суммы — 45,6 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
