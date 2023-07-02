Проверьте паспорт: нюансы, из-за которых могут не выпустить за границу — Finance.ua

Проверьте паспорт: нюансы, из-за которых могут не выпустить за границу Сегодня 11:31 — Личные финансы

Проверьте паспорт: нюансы, из-за которых могут не выпустить за границу

При планировании отпуска стоит тщательно проверить, все ли в порядке с вашим главным документом — загранпаспортом. Ведь есть несколько ошибок, из-за которых вас могут не пропустить на паспортном контроле.

Недействительный или поврежденный паспорт может отменить ваши планы на отдых. Чтобы такая неприятность не произошла, напоминаем распространенные ошибки туристов, которые не следят за состоянием своих документов. На что обратить внимание — читайте дальше.

Состояние документа — ваша ответственность

Недавно британскому туристу запретили посадку на рейс из-за того, что его паспорт был поврежден. Более того, он провел день в аэропорту под охраной. А еще потерял 800 фунтов, которые заплатил за билет на Бали, но на борт так и не попал. Все это произошло из-за разрыва страницы паспорта на 1 сантиметр.

Чем раньше вы проверите свой документ, тем больше времени у вас будет исправить ситуацию или сделать новый паспорт. Поэтому рассмотрим нюансы, на которые следует обратить внимание.

Недостаточно страниц

Обязательно убедитесь, что у вас есть две свободные страницы для новых штампов и виз. Некоторые страны (например, Италия) требуют один полностью чистый лист для своей печати. Пограничники также могут ставить штампы где угодно: как на свободном месте уже начатой ​​страницы, так и на новой.

Срок действия паспорта истекает

Документ должен действовать не менее трех месяцев после дат, на которые путешественники планируют путешествие.

Также обратите внимание на то, когда истекает ваш 10-летний срок со дня выдачи. Особенно этот момент важен, если вы покупали билеты заранее. За это время ваш паспорт мог стать недействительным. С таким документом вам откажут в выезде.

Паспорт поврежден

Загранпаспорт действителен в течение 10 лет, поэтому небольшие потертости не создадут вам проблем в аэропорту или на границе. Но вы можете не пройти контроль, если ваши личные данные или страницы документа нечитаемы. Также недействительным считается разорванный паспорт и если невозможно распознать вашу информацию о безопасности или не работает чип биометрии.

То же касается документов с вырванными, порезанными или разрисованными страницами. Так что если ваш любимец погрыз паспорт или ребенок решил заполнить его вместо пограничника — лучше замените его. А на будущее — храните документ в недоступном для малышей и животных месте и купите обложку, чтобы он меньше изнашивался.

Проблемы с жидкостью

На отдыхе туристы часто берут паспорт на пляж или в бассейн. Также никто не застрахован, чтобы пролить на него воду или кофе.

Если ваш документ был поврежден или обесцвечен водой, напитками, химическими веществами или чернилами, к вам могут возникнуть вопросы. Однако, если это незначительные повреждения краев страницы от воды, то проблем не возникнет.

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Вопросы к фото

Американку не пускали в самолет из-за различия между фото в паспорте и реальным ее видом. Женщина чуть не пропустила свой рейс. Дело в том, что работники аэропорта просто не поверили, что на фото в паспорте действительно пассажирка — изображение было слишком другим, она была сильно загримирована, и ее невозможно было узнать. Поэтому лучше не увлекаться слишком эффектными фото на документы, лучше оставьте их для инстаграма.

Обновление личных данных

Прежде всего это касается женщин, которые меняют фамилию, когда выходят замуж. За этим моментом нужно внимательно следить. Срок замены загранпаспорта после перехода на новую фамилию — 1 месяц. Опять же важно, чтобы не возникла путаница с документами, если билеты вы бронировали заранее, по старым личным данным.

Оформление нового документа

Если вы понимаете, что ваш паспорт нужно заменить или продлить срок его действия, нужно решать эти вопросы как можно раньше.

Украинцы за границей могут воспользоваться услугами ГП «Документ». Паспортные сервисы уже работают во многих городах Европы:

Польша (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав);

Испания (Валенсия, Мадрид);

Турция (Стамбул);

Словакия (Братислава);

Чехия Прага);

Германия (Кельн и Берлин).

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Телеканал 24 По материалам:

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