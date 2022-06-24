Простой предприятия во время военного положения: что это и как оформить — Finance.ua

Простой предприятия во время военного положения: что это и как оформить Сегодня 20:00 — Личные финансы

Простой предприятия во время военного положения: что это и как оформить

Бизнесу и компаниям особенно тяжело полноценно работать во время военного положения. Если же все предприятие или какая-то его часть не может полноценно выполнять свою работу, можно объявить простой.

Рассказываем, что такое простой предприятия во время военного положения, каковы правила его оформления и что делать с работниками компании.

Когда объявляется простой

В Кодексе законов о труде указывается, что простой — это приостановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или иными обстоятельствами.

Простой можно применить как к предприятию, учреждению, организации в целом, так и отдельным структурным подразделениям или определенным работникам.

Можно сделать вывод, что причина простоя — невыполнение условий, необходимых для полноценной работы предприятия.

Однако во время военного положения на причины простоя также влияют определенные условия.

В условиях войны среди причин простоя могут быть не только активные боевые действия в регионе, но и:

экономические условия — отсутствие заказов, экономические санкции, потеря рынков сбыта, ограничения и т.д.;

отключение электроэнергии, воды, газа, отопления;

выход из строя оборудования, которое невозможно отремонтировать за неимением комплектующих или нужных специалистов;

отъезд работников.

Если что-либо по этим причинам мешает компании полноценно выполнять работу, предприятие может смело объявлять простой. Он оформляется официально, но с определенными аспектами.

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Как оформить простой

Оформление простоя в условиях военного положения гарантирует работникам продолжение трудовых отношений с предприятием, но с уменьшением зарплаты (минимальный уровень — 2/3 оклада).

Юрист Ростислав Кравец рассказал Фактам ICTV детали оформления простоя на предприятии.

— На предприятии отправка работников в простой определяется соответствующим приказом. В нем указываются основания и перечень отправляемых в простой работников, — отмечает юрист.

Чтобы оформить простой, необходимо:

предупредить работников — можно лично или по видеосвязи. Может быть и в устной форме или осуществлен средствами дистанционной связи, что актуально в условиях отъезда части работников;

предложить работникам перевод на другую работу (если есть такая возможность) — это делается с согласия, с учетом специальности и квалификации. Такая возможность предусмотрена ч. 2 ст. 34 КЗоТ;

оформить акт простоя — документ не обязателен, форма — произвольная. Если решили делать акт, обязательно укажите причины;

издать приказ о простое по предприятию.

Чтобы оформить приказ, необходимо:

указать причины, приведшие к простою;

указать его продолжительность — можно указать общую фразу До момента окончания военного положения;

предоставить перечень работников, к которым применяется простой — не обязательно объявлять простой для всех, можно только для определенных отделов;

порядок оплаты простоя;

порядок работы при простое — например, есть ли потребность в присутствии работника на рабочем месте.

Работодатель может оформить простой своим приказом, согласие работников не нужно.

Выгодно ли оформлять простой во время войны

Решение о простое — дело личное. Однако учтите, что с ним во время военного положения:

работники продолжают оставаться в трудовых отношениях с предприятием;

работникам можно уменьшить оплату труда (минимальный уровень при простое — 2/3 оклада).

не нужно платить доплату к минимальной зарплате;

согласие работника при оформлении простоя (даже формальное) не требуется.

Также следует отметить, что отправлять в простой работников, находящихся в отпуске, на больничном или в отпуске по беременности и родам или в декрете — нельзя.

— В условиях военного положения работодатели также могут не отправляя работника в простой, соответственно не выплачивая ему заработную плату, просто приостановить работу человека без последствий, — отмечает Кравец.

Какие налоги платить во время простоя

НДФЛ и военный сбор должны платиться так же, как и в мирное время. Также простой не влияет на правила начисления ЕСВ.

Если размер простойных меньше минимальной зарплаты, то ЕСВ начисляется на размер минимальной зарплаты, установленный законом на месяц, за который получен доход.

— У нас организации являются налоговыми агентами. Поэтому, если предприятие начисляет какие-либо выплаты работнику, то оно уплачивает соответствующие налоги. Если не начисляет — соответственно, не платит, — отмечает юрист.

Что получает работник после объявления простоя

Простой не по вине работника должен оплачиваться частью зарплаты.

В письме Минэкономики отмечается, что оплачивать простой следует так же, как и за обычную работу — минимум дважды в месяц, в дни выплаты зарплаты. То есть выплачивается аванс и остальное в конце месяца.

Обратите внимание, что простойные — это тоже зарплата, поэтому аванс тоже следует платить.

Однако в условиях военного положения ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты и аванса нет.

Как уже отмечалось выше, размер простойных — меньше обычной зарплаты. Минимальный уровень — 2/3 обычной зарплаты.

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