Прошла тестовая поездка по евроколее из Польши в Рава-Русскую (фото) — Finance.ua
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Прошла тестовая поездка по евроколее из Польши в Рава-Русскую (фото)

Казна и Политика
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6 апреля успешно завершилась тестово-испытательная поездка по евроколее 1435 мм из Польши в Рава-Русскую.
Прошла тестовая поездка по евроколее из Польши в Рава-Русскую (фото)
Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», на борту первого рейса вместе с железнодорожниками находились министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Прошла тестовая поездка по евроколее из Польши в Рава-Русскую (фото)
«В перспективе будет рассматриваться проект продления европейской колеи непосредственно до Львова», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, сообщение планируется открыть для пассажиров летом и организовать по Рава-Русской удобный пересадочный хаб между поездами из Варшавы по евроколее 1435 мм и поездами из Львова по украинской колее 1520 мм.
  • До этого «Укрзализныця» открыла самый короткий маршрут в порт Рени через Молдову, что позволит удешевить транспортировку грузов.
  • «Укрзализныця» назначает курсирование ряда дополнительных поездов к Пасхе и майским праздникам: билеты можно будет приобрести в Киев, Одессу, Львов, Кривой Рог, Днепр, Ковель и Харьков.
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По материалам:
УНІАН
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