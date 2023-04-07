Прошла тестовая поездка по евроколее из Польши в Рава-Русскую (фото) — Finance.ua

Прошла тестовая поездка по евроколее из Польши в Рава-Русскую (фото) Сегодня 11:34 — Казна и Политика

6 апреля успешно завершилась тестово-испытательная поездка по евроколее 1435 мм из Польши в Рава-Русскую.

Как сообщает пресс-служба « Укрзализныци », на борту первого рейса вместе с железнодорожниками находились министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«В перспективе будет рассматриваться проект продления европейской колеи непосредственно до Львова», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Напомним, сообщение планируется открыть для пассажиров летом и организовать по Рава-Русской удобный пересадочный хаб между поездами из Варшавы по евроколее 1435 мм и поездами из Львова по украинской колее 1520 мм.

До этого «Укрзализныця» открыла самый короткий маршрут в порт Рени через Молдову, что позволит удешевить транспортировку грузов.

«Укрзализныця» назначает курсирование ряда дополнительных поездов к Пасхе и майским праздникам: билеты можно будет приобрести в Киев, Одессу, Львов, Кривой Рог, Днепр, Ковель и Харьков.

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УНІАН По материалам:

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