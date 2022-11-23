Прописать новорожденного ребенка жители оккупированных территорий могут при нескольких условиях — Finance.ua
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Прописать новорожденного ребенка жители оккупированных территорий могут при нескольких условиях

Личные финансы
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Украинцы, зарегистрированные на временно оккупированных территориях, могут прописать новорожденного ребенка, но при определенных условиях.
Как напоминают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, родители ребенка должны зарегистрировать место его проживания в течение трех месяцев со дня рождения. Ребенка до десяти лет регистрируют по месту регистрации его родителей, усыновителей или опекунов. При этом согласие владельца или других лиц, проживающих в таком жилье, не требуется.
Однако в случае регистрации родителей на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя, прописать новорожденного ребенка вместе с ними не удастся. В таком случае родителям нужно задекларировать свое новое место жительства без снятия с регистрации предыдущего, после чего прописать ребенка.
Это можно сделать онлайн через вебпортал «Дія», но при двух условиях:
  • информация о жилье должна быть размещена в Реестре недвижимости;
  • имущество не должно находиться в ипотеке или доверительной собственности.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины внес изменения в пункт 8 Перечня видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц.
  • Текущие счета на имя малолетних лиц (т.е. в возрасте до 14 лет) банк открывает по обращению их законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов).

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По материалам:
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