Прокуратура вручила подозрение киевскому застройщику за неуплату 30 млн грн налога — Finance.ua
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Прокуратура вручила подозрение киевскому застройщику за неуплату 30 млн грн налога

Криминал
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Прокуратура вручила подозрение киевскому застройщику за неуплату 30 млн грн налога
Прокуратура вручила подозрение киевскому застройщику за неуплату 30 млн грн налога
Офис Генерального прокурора объявил руководителю столичной строительной компании о подозрении в умышленном уклонении от уплаты 30 млн грн налогов.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора руководитель предприятия уведомлен о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины)», — говорится в сообщении.
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По данным следствия, должностные лица компании — генерального подрядчика строительства ряда жилых комплексов в г. Киеве, в результате проведения ряда операций с контрагентами в течение 2021 года занизили сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет.
На данный момент прокуроры обеспечили возмещение компанией-застройщиком в государственный бюджет 28,6 млн грн, а также уплату 859,4 тыс. грн штрафных санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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