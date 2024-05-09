Прокуратура вернула громаде Киева земельные участки на Оболони стоимостью более 3,7 млн гривен — Finance.ua
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Прокуратура вернула громаде Киева земельные участки на Оболони стоимостью более 3,7 млн гривен

Казна и Политика
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Прокуратура вернула громаде Киева земельные участки на Оболони стоимостью более 3,7 млн гривен
Прокуратура вернула громаде Киева земельные участки на Оболони стоимостью более 3,7 млн гривен
Постановлением Киевского апелляционного суда по иску Киевской городской прокуратуры истребованы от физического лица и возвращены столичной громаде земельные участки в Оболонском районе столицы площадью 0,2 га и стоимостью свыше 3,7 млн гривен.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
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Установлено, что спорные земельные участки рекреационного назначения в 2009 году выбыли из коммунальной собственности столицы на основании решений Киевского городского совета 2009 года, которые отменены в судебном порядке из-за их незаконности, а потому физическое лицо не получило права собственности на указанные земельные участки.
Благодаря активной позиции Киевской городской прокуратуры суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и истребовал с физического лица в коммунальную собственность земельные участки общей площадью 0,2 га по ул. Академика Оппокова (Павлика Морозова) в Оболонском районе г. Киева.
Таким образом, приняты меры по предотвращению застройки земли рекреационного назначения.

Справка Finance.ua:

  • как сообщили в КГГА, капитальный ремонт тоннелей между станциями метро «Тараса Шевченко» и «Почайна», который планировали заблаговременно, будут выполнять без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения будут определены после государственной экспертизы. Напомним, станции метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» были введены в эксплуатацию в 1980 году и нуждаются в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля.

Как изменяются цены на недвижимость в некоторых районах Киева из-за ремонта метро

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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