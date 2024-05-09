Прокуратура вернула громаде Киева земельные участки на Оболони стоимостью более 3,7 млн гривен — Finance.ua

Прокуратура вернула громаде Киева земельные участки на Оболони стоимостью более 3,7 млн гривен Сегодня 17:33 — Казна и Политика

Прокуратура вернула громаде Киева земельные участки на Оболони стоимостью более 3,7 млн гривен

Постановлением Киевского апелляционного суда по иску Киевской городской прокуратуры истребованы от физического лица и возвращены столичной громаде земельные участки в Оболонском районе столицы площадью 0,2 га и стоимостью свыше 3,7 млн гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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История участков

Установлено, что спорные земельные участки рекреационного назначения в 2009 году выбыли из коммунальной собственности столицы на основании решений Киевского городского совета 2009 года, которые отменены в судебном порядке из-за их незаконности, а потому физическое лицо не получило права собственности на указанные земельные участки.

Благодаря активной позиции Киевской городской прокуратуры суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и истребовал с физического лица в коммунальную собственность земельные участки общей площадью 0,2 га по ул. Академика Оппокова (Павлика Морозова) в Оболонском районе г. Киева.

Таким образом, приняты меры по предотвращению застройки земли рекреационного назначения.

Справка Finance.ua:

как сообщили в КГГА, капитальный ремонт тоннелей между станциями метро «Тараса Шевченко» и «Почайна», который планировали заблаговременно, будут выполнять без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения будут определены после государственной экспертизы. Напомним, станции метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» были введены в эксплуатацию в 1980 году и нуждаются в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля.

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