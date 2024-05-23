Прокуратура подозревает директора фирмы в завладении 3 миллионами на реконструкции АЭС — Finance.ua

Прокуратура подозревает директора фирмы в завладении 3 миллионами на реконструкции АЭС Сегодня 03:17 — Криминал

Прокуратура подозревает директора фирмы в завладении 3 миллионами на реконструкции АЭС

Директору столичного общества сообщили о подозрении в завладении почти 3 млн грн на реконструкции Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемая во время ремонтных работ на территории обособленного подразделения «Хмельницкая атомная электростанция» ГП НАЭК «Энергоатом» умышленно внесла ложные сведения в строительную документацию. Таким образом искусственно завысила затраты на выполнение пусконаладочных работ.

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Предприниматель подделала акты приема выполненных работ по компенсации командировочных средств работников общества. В то же время они не были официально трудоустроены, а выполняли работы по договору.

Своими действиями подозреваемая нанесла материальный ущерб почти на 3 млн грн.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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