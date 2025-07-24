Производство взрывчатки в Украине: правительство запускает гранты — Finance.ua

Производство взрывчатки в Украине: правительство запускает гранты
Кабинет Министров Украины принял постановление, запускающее отдельную конкурсную программу Brave1 для масштабирования производства взрывчатых веществ. Это важный шаг по формированию полноценной инфраструктуры серийного производства боеприпасов в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Там отмечают, что от дронов до взрывчатых веществ — все, что нужно для фронта, должно производиться системно и в нужных объемах прямо в Украинею
Грантовый конкурс предусматривает:
- прозрачную процедуру;
- техническую экспертизу от сил безопасности и обороны Украины;
- испытание продукции с участием контрольной комиссии;
- контроль каждого этапа реализации проектов.
Компании, которые получат гранты, смогут направить средства на создание или расширение производственных линий, закупку оборудования, химических компонентов, систем и комплексов, необходимых для изготовления взрывчатых веществ и компонентов боеприпасов.
«Обеспечим Силы обороны нужными боеприпасами, чтобы нанести максимальное поражение врагу. Как производителям взрывчатых веществ принять участие в грантовом конкурсе Brave1 — сообщим в скором времени «, — отметили в Минцифре.
Всего через Brave1 государство профинансировало более 560 проектов на сумму свыше 2,2 млрд грн. Правительство делает ставку на те компании, которые реально изменяют ход войны.
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