Производство дронов с оптоволокном в Украине стало дешевле — Finance.ua

Производство дронов с оптоволокном в Украине стало дешевле Сегодня 02:51 — Технологии&Авто

Производство дронов с оптоволокном в Украине стало дешевле

Ключевой компонент для производства дронов на оптоволокне значительно подешевел и стал более доступным для оборонных компаний.

По словам соучредителя Смарт Электроникс Групп Владислава Алексеенко, два года назад бобина с оптоволокном и микросхемой для передачи сигнала стоила до 2500 долларов, что делало дроны, неуязвимые к РЭБу, очень дорогими и невостребованными.

Теперь ситуация изменилась: обычные FPV-дроны стали часто подвергаться глушению РЭБом, а цена на бобины с оптоволокном упала до 500 долларов за штуку благодаря масштабным заказам из россии, которые заставили китайские фабрики увеличить мощности.

Китайские заводы стали главными бенефициарами этой технологии, продавая оптоволоконные катушки обеим сторонам конфликта. Один из украинских производителей беспилотников сообщил, что один из китайских заводов уже более 7 месяцев серийно производит бобины для россии, и украинские компании также начали с ними работать.

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Как результат цены на оптоволоконные дроны в Украине также снижаются. Директор компании Vyriy drone Алексей Бабенко отметил, что ранее самые дешевые дроны на оптоволокне стоили 60−80 тыс. грн, а теперь их цена составляет около 30 тыс. грн.

Если украинские компании смогут самостоятельно производить бобины с оптоволокном, стоимость дронов снизится еще больше. Бабенко отметил, что после масштабирования производства серийный дрон на оптоволокне будет стоить всего на 3−6 тыс. грн дороже обычного на радиоуправлении. Для этого нужно только 25 человек и 20 намоточных станков для изготовления 5 тысяч бобин в месяц.

Дроны на оптоволокне абсолютно неуязвимы к средствам РЭБ.

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