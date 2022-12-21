Производителям электроэнергии будут поставлять газ по цене ниже рыночной — Finance.ua

Производителям электроэнергии будут поставлять газ по цене ниже рыночной Сегодня 12:23 — Энергетика

НАК «Нафтогаз» будет поставлять газ для производителей электроэнергии по цене ниже рынка в зависимости от условий поставки: 11 000 грн и 16 500 грн за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в интервью Forbes

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«Важное решение недавно принял Кабмин, а именно: газовая ПСО для производителей электроэнергии. Решение должно быть вскоре опубликовано. Нафтогаз будет поставлять газ для производителей электроэнергии по цене ниже рынка в зависимости от условий поставки: 11 000 грн и 16 500 грн за 1000 кубометров. Это позволит производителям тепла использовать газ для производства электроэнергии не в убыток», — подчеркнул он.

Также Чернышев подчеркнул, что электростанции компании «Центрэнерго» должны, прежде всего, сжигать уголь. По ПСО работать на газе для них может быть выгоднее, чем на угле. Но сейчас для страны газ слишком дорог, чтобы сжигать его, когда есть уголь.

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Укрінформ По материалам:

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