«Нафтогаз» планирует в начале 2023 года реструктуризировать долг — Finance.ua

«Нафтогаз» планирует в начале 2023 года реструктуризировать долг Сегодня 19:46 — Фондовый рынок

«Нафтогаз» планирует в начале 2023 года реструктуризировать долг

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев ожидает, что в начале 2023 года компания достигнет соглашения с владельцами бондов о реструктуризации.

Об этом он сказал в интервью Forbes.

«Да, то, что „Нафтогаз“ до сих пор в состоянии дефолта, усложняет привлечение средств», — признал Чернышев.

По его словам, одним из первых его решений после назначения на должность было заключение соглашения с компанией Lazard, помогающей в реструктуризации двух выпусков еврооблигаций.

«Это выпуск на $350 млн 2022-го и $500 млн 2026-го. О выпуске 2024-го мы уже договорились о реструктуризации. Ожидаю, что в начале следующего года мы достигнем соглашения с владельцами бондов о реструктуризации», — рассказал глава «Нафтогаза».

Также Чернышев рассказал, когда ожидается назначение наблюдательного совета «Нафтогаза».

«Это еще один шаг, который поможет нам привлекать внешнее финансирование. Отсутствие наблюдательного совета создает определенные вибрации в переговорах с кредиторами. В первый день моего назначения я обратился к правительству с просьбой возобновить процедуру отбора наблюдательного совета. Сейчас идет активный процесс по его формированию. Наблюдательный совет может быть назначен до конца января 2023-го», — заявил он.

Напомним, «Нафтогаз» завершил реструктуризацию евробондов-2024, шаги по евробондам-2022 и 2026 до сих пор рассматривают.

Кабмин согласовал подписание «Нафтогазом» договора с компанией Lazard Frères SAS на предоставление услуг финансового советника по проведению реструктуризации ее обязательств по евробондам.

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Економічна Правда По материалам:

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