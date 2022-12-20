«Нафтогаз» планирует в начале 2023 года реструктуризировать долг — Finance.ua

«Нафтогаз» планирует в начале 2023 года реструктуризировать долг
Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев ожидает, что в начале 2023 года компания достигнет соглашения с владельцами бондов о реструктуризации.
Об этом он сказал в интервью Forbes.
«Да, то, что „Нафтогаз“ до сих пор в состоянии дефолта, усложняет привлечение средств», — признал Чернышев.
По его словам, одним из первых его решений после назначения на должность было заключение соглашения с компанией Lazard, помогающей в реструктуризации двух выпусков еврооблигаций.
«Это выпуск на $350 млн 2022-го и $500 млн 2026-го. О выпуске 2024-го мы уже договорились о реструктуризации. Ожидаю, что в начале следующего года мы достигнем соглашения с владельцами бондов о реструктуризации», — рассказал глава «Нафтогаза».
Также Чернышев рассказал, когда ожидается назначение наблюдательного совета «Нафтогаза».
«Это еще один шаг, который поможет нам привлекать внешнее финансирование. Отсутствие наблюдательного совета создает определенные вибрации в переговорах с кредиторами. В первый день моего назначения я обратился к правительству с просьбой возобновить процедуру отбора наблюдательного совета. Сейчас идет активный процесс по его формированию. Наблюдательный совет может быть назначен до конца января 2023-го», — заявил он.
Напомним, «Нафтогаз» завершил реструктуризацию евробондов-2024, шаги по евробондам-2022 и 2026 до сих пор рассматривают.
Кабмин согласовал подписание «Нафтогазом» договора с компанией Lazard Frères SAS на предоставление услуг финансового советника по проведению реструктуризации ее обязательств по евробондам.
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