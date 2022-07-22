Производители виски Jim Beam, Maker's Mark и Macallan уходят из россии — Finance.ua

Производители виски Jim Beam, Maker's Mark и Macallan уходят из россии
Алкогольные компании Beam Suntory и Edrington заявили, что продадут совместное предприятие Maxxium russia местному руководству.
Об этом говорится в заявлении Beam Suntory.
После вторжения рф в Украину компании в начале марта приостановили поставки алкоголя в россию.
После этого компании «начали пересматривать подходы к будущему российскому бизнесу», говорится в пресс-релизе.
«Мы определили, что лучший способ выйти с рынка — это продажа российского совместного предприятия местной команде. Поставки от Beam Suntory будут приостановлены, поскольку мы продолжаем соблюдать все действующие законы, включая международные санкции», — пояснили в компании.
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