Производители виски Jim Beam, Maker's Mark и Macallan уходят из россии — Finance.ua

Производители виски Jim Beam, Maker's Mark и Macallan уходят из россии Сегодня 09:32 — Фондовый рынок

Производители виски Jim Beam, Maker's Mark и Macallan уходят из россии

Алкогольные компании Beam Suntory и Edrington заявили, что продадут совместное предприятие Maxxium russia местному руководству.

Об этом говорится в заявлении Beam Suntory.

После вторжения рф в Украину компании в начале марта приостановили поставки алкоголя в россию.

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После этого компании «начали пересматривать подходы к будущему российскому бизнесу», говорится в пресс-релизе.

«Мы определили, что лучший способ выйти с рынка — это продажа российского совместного предприятия местной команде. Поставки от Beam Suntory будут приостановлены, поскольку мы продолжаем соблюдать все действующие законы, включая международные санкции», — пояснили в компании.

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Економічна Правда По материалам:

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