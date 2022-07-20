Ритейлер H&M временно откроет магазины в беларуси и сохранит бизнес в Казахстане — Finance.ua

Ритейлер H&M временно откроет магазины в беларуси и сохранит бизнес в Казахстане Сегодня 12:40 — Фондовый рынок

Шведский ретейлер H&M, объявивший об окончательном выходе с российского рынка, не будет ликвидировать офис, отвечающий за бизнес в россии, беларуси и Казахстане.

Об этом в компании рассказали российскому изданию Inc.

При этом магазины в Казахстане продолжат работу, а закрытые в начале марта точки в Минске и Гродно (беларусь) временно откроются в ближайшее время.

«О том, что подразделение, отвечающее за развитие бизнеса в России, Беларуси и Казахстане, не будут ликвидировать, несмотря на уход компании с российского рынка, сотрудникам H&M объявили на онлайн-собрании днем ​​18 июля», — пишет издание со ссылкой на собеседника, присутствовавшего на такой встрече.

Сохранение бизнеса в Казахстане (там работает семь магазинов) и запуск в ближайшее время трех точек, работавших до начала марта в беларуси, подтвердила руководитель отдела коммуникаций компании Лана Яхонтова.

«Мы продолжим наш бизнес в Казахстане и будем наблюдать, как лучше выстроить процессы на рынке после остановки бизнеса в россии. Мы также временно откроем наши три магазина в Беларуси и будем следить за развитием ситуации», — сообщила Яхонтова.

Економічна Правда По материалам:

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