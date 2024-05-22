Производители чипов могут дистанционно отключить станки в случае вторжения Китая на Тайвань — Finance.ua
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Производители чипов могут дистанционно отключить станки в случае вторжения Китая на Тайвань

Технологии&Авто
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Производители чипов могут дистанционно отключить станки в случае вторжения Китая на Тайвань
Производители чипов могут дистанционно отключить станки в случае вторжения Китая на Тайвань
ASML Holding NV и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. способны вывести из строя самые современные в мире станки для производства микросхем в случае вторжения Китая на Тайвань.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Чиновники правительства США в частном порядке выразили обеспокоенность своим голландским и тайваньским коллегам по поводу того, что произойдет, если китайская агрессия перерастет в нападение на остров, ответственный за производство подавляющего большинства передовых полупроводников в мире.
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ASML заверила чиновников в своей способности дистанционно вывести из строя машину. Они добавили, что Нидерланды провели симуляцию возможного вторжения, чтобы лучше оценить риски.
Дистанционное отключение касается линейки экстремальных ультрафиолетовых установок нидерландской компании ASML, поставляемых компанией TSMC. Установки используют высокочастотные световые волны для печати наименьших транзисторов микросхем, создавая микросхемы для искусственного интеллекта, а также более чувствительных военных применений.
Глава TSMC Марк Лю намекнул в сентябрьском интервью CNN, что любой захватчик Тайваня обнаружит, что станки для производства микросхем его компании вышли из строя.
«Никто не может контролировать TSMC силой, — сказал Лю. «Если произойдет военное вторжение, вы сделаете завод TSMC бездействующим».
По материалам:
Економічна Правда
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