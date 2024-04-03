Производители беспилотников Bayraktar стали миллиардерами — Finance.ua
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Производители беспилотников Bayraktar стали миллиардерами

Фондовый рынок
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Производители беспилотников Bayraktar стали миллиардерами
Производители беспилотников Bayraktar стали миллиардерами
Турецкие бизнесмены Сельчук и Халук Байрактар, которым принадлежит компания Baykar Defense, впервые попали в ежегодный рейтинг миллиардеров Forbes.
Как отмечает Forbes, Сельчук Байрактар ​​занял 2410 место с капиталом $1,2 млрд, Халук Байрактар ​​— 2545 место с $1,1 млрд. Разница связана с разной долей братьев в Baykar: 52,5% и 47,5% в соответствии.
Компания была основана в 1984 году для изготовления деталей для турецкой автомобильной промышленности.
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Сейчас компания известна как производитель военных беспилотников, в первую очередь Bayraktar. В 2023 году Baykar стала крупнейшим экспортером оборонной продукции в Турции благодаря контрактам с разными клиентами в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
Производители беспилотников Bayraktar стали миллиардерами
Таблица: Forbes
Таблица: Forbes
Напомним, что пять украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии Forbes, который американский журнал обнародовал 2 апреля.
Самое высокое место среди украинцев в списке миллиардеров занял владелец группы СКМ Ринат Ахметов. Вторым среди украинцев стал владелец Интерпайпа Виктор Пинчук. Также в список миллиардеров попал крупнейший акционер Ferrexpo Константин Жеваго, владелец Смарт-холдинга Вадим Новинский и совладелец группы Приват Геннадий Боголюбов.

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По материалам:
НВ
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