Производитель танков Leopard открыл филиал в Украине — Finance.ua

Производитель танков Leopard открыл филиал в Украине Сегодня 23:45 — Фондовый рынок

Производитель танков Leopard открыл филиал в Украине

Французско-немецкий оборонный концерн KNDS, который производит танки Leopard и гаубицы Caesar, открыл дочернее предприятие в Киеве.

Об этом 1 октября сообщила пресс-служба концерна.

Дочерняя компания получила название ООО «КНДС Украина». Она будет поддерживать сотрудничество между государственными учреждениями Украины, Укроборонпромом и KNDS.

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Целью создания компании в KNDS назвали предоставление возможности «Укроборонпрому» обслуживать, ремонтировать системы KNDS, среди которых танки Leopard 1 и 2, артиллерийская пушка Caesar, бронеавтомобили AMX10 RC, бронированные гаубицы PzH 2000 и самоходные установки Gepard, таким образом значительно повышая готовность этих систем к боевым действиям.

В то же время, KNDS и «Укроборонпром» намерены совместно производить 155-мм артиллерийские боеприпасы в Украине и изготовлять запасные части к ним, используя передовые технологии производства.

theБабель По материалам:

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