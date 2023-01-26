Поставки Leopard в Украину подняли акции ведущей оборонной компании Германии в 2,5 раза — Finance.ua

Поставки Leopard в Украину подняли акции ведущей оборонной компании Германии в 2,5 раза
Решение Германии отправить в Украину тяжелые танки Leopard подняло акции ведущей оборонной компании Германии Rheinmetall до рекордного уровня.
Как сообщает Голос Америки, исполнительный директор Rheinmetall улучшил среднесрочный прогноз продаж группы на фоне ожиданий поступлений.
Как говорится в материале, стоимость производителя танков оценивается примерно в 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов США), что в два с половиной раза больше, чем в прошлом году, и может сделать его «голубой фишкой» немецкого индекса DAX.
Rheinmetall AG — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Дюссельдорфе. По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 72 % выручки) компания в 2021 году занимала 29-е место в мире.
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