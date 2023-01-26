Поставки Leopard в Украину подняли акции ведущей оборонной компании Германии в 2,5 раза — Finance.ua

Поставки Leopard в Украину подняли акции ведущей оборонной компании Германии в 2,5 раза Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Решение Германии отправить в Украину тяжелые танки Leopard подняло акции ведущей оборонной компании Германии Rheinmetall до рекордного уровня.

Как сообщает Голос Америки , исполнительный директор Rheinmetall улучшил среднесрочный прогноз продаж группы на фоне ожиданий поступлений.

Как говорится в материале, стоимость производителя танков оценивается примерно в 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов США), что в два с половиной раза больше, чем в прошлом году, и может сделать его «голубой фишкой» немецкого индекса DAX.

Rheinmetall AG — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Дюссельдорфе. По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 72 % выручки) компания в 2021 году занимала 29-е место в мире.

УНІАН По материалам:

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