Производитель одежды и обуви Vans, The North Face и Timberland закрыл магазины в рф, но с рынка не уходит — Finance.ua
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Производитель одежды и обуви Vans, The North Face и Timberland закрыл магазины в рф, но с рынка не уходит

Фондовый рынок
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Производитель одежды и обуви Vans, The North Face и Timberland закрыл магазины в рф, но с рынка не уходит
Производитель одежды и обуви Vans, The North Face и Timberland закрыл магазины в рф, но с рынка не уходит
Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face и др.) решил закрыть свои магазины в рф, а местное подразделение перевести на оптовые поставки.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс».
Отмечается, что последние точки Vans в рф закрыли весной 2023 года.
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В «ВФ Си-Ай-Эс» на запрос газеты не ответили.
«VF Corporation решила сама развивать в россии розничную сеть магазинов под маркой Vans 2020 года, выкупив магазины, работающие под этим брендом, у своего франчайзи A3 Retail Group. По данным компании, на конец 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге работали 12 магазинов Vans», — напоминает издание.
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После начала полномасштабной войны в Украине VF Corporation в марте 2022 г. приостановила работу розничных магазинов, оптовые поставки и онлайн-продажи. По итогам 2022 года выручка «ВФ Си-Ай-Эс» снизилась на 50,8% в годовом исчислении, до 1,36 млрд руб. Чистый убыток был 306,97 млн рублей против прибыли в 420 млн рублей 2021 года.
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«В апреле этого года „ВФ Си-Ай-Эс“ получила первую в этом году декларацию соответствия на женскую и мужскую одежду под торговыми марками The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland, следует из данных Росаккредитации. Поставщиком указана швейцарская VF International SAGL, а производственными площадками — предприятия в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме, странах ЕС. Указанные марки не подпадают под санкции ЕС, запрещающие поставки одежды в россию дороже €300 за единицу товара», — добавляет газета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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