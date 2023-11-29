Производитель люксовых электромобилей Lotus Tech привлек $870 млн инвестиций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Производитель люксовых электромобилей Lotus Tech привлек $870 млн инвестиций

Технологии&Авто
1
Производитель люксовых электромобилей Lotus Tech привлек $870 млн инвестиций
Производитель люксовых электромобилей Lotus Tech привлек $870 млн инвестиций
Lotus Technology, подразделение спортивного бренда Lotus, занимающееся производством электромобилей класса люкс, заявило, что привлекло $870 млн финансирования накануне завершения слияния с компанией L Catterton Asia Acquisition (LCAA), занимающейся приобретением бланковых чеков.
Об этом пишет Market Screener.
Все финансирование было получено на основе оценки компании в $5,5 млрд, говорится в заявлении компании Lotus Technology со штаб-квартирой в Китае.
Читайте также
После закрытия соглашения с LCAA инвесторам будут выпущены публичные акции, в результате чего доля акций Lotus Technology в свободном обращении составит более 19%, за исключением существующих акционеров LCAA, говорится в сообщении.
Денежные средства будут использованы для дальнейшего развития «автомобильных технологий следующего поколения, продвижения инновационных продуктов, поддержки расширения глобальной дистрибьюторской сети компании, а также для общих корпоративных целей», — говорится в сообщении.
Читайте также
В январе Lotus Technology заявила, что выйдет на биржу в США путем слияния с LCAA, компанией специального назначения (SPAC), образованной аффилированными лицами L Catterton, инвестиционной компании, поддерживаемой империей роскошных товаров LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy.
Lotus Technology является частью британского производителя спортивных автомобилей Lotus Group, которым, в свою очередь, совместно владеют китайский автопроизводитель Geely и малайзийская Etika Automotive.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.