Производитель люксовых электромобилей Lotus Tech привлек $870 млн инвестиций — Finance.ua

Производитель люксовых электромобилей Lotus Tech привлек $870 млн инвестиций Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Производитель люксовых электромобилей Lotus Tech привлек $870 млн инвестиций

Lotus Technology, подразделение спортивного бренда Lotus, занимающееся производством электромобилей класса люкс, заявило, что привлекло $870 млн финансирования накануне завершения слияния с компанией L Catterton Asia Acquisition (LCAA), занимающейся приобретением бланковых чеков.

Об этом пишет Market Screener.

Все финансирование было получено на основе оценки компании в $5,5 млрд, говорится в заявлении компании Lotus Technology со штаб-квартирой в Китае.

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После закрытия соглашения с LCAA инвесторам будут выпущены публичные акции, в результате чего доля акций Lotus Technology в свободном обращении составит более 19%, за исключением существующих акционеров LCAA, говорится в сообщении.

Денежные средства будут использованы для дальнейшего развития «автомобильных технологий следующего поколения, продвижения инновационных продуктов, поддержки расширения глобальной дистрибьюторской сети компании, а также для общих корпоративных целей», — говорится в сообщении.

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В январе Lotus Technology заявила, что выйдет на биржу в США путем слияния с LCAA, компанией специального назначения (SPAC), образованной аффилированными лицами L Catterton, инвестиционной компании, поддерживаемой империей роскошных товаров LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy.

Lotus Technology является частью британского производителя спортивных автомобилей Lotus Group, которым, в свою очередь, совместно владеют китайский автопроизводитель Geely и малайзийская Etika Automotive.

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