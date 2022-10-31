Lotus представил мощный электрокроссовер — Finance.ua

Lotus представил мощный электрокроссовер Сегодня 04:55 — Технологии&Авто

Lotus представил мощный электрокроссовер, Фото: mezha.media

Компания Lotus решилась на выпуск собственного кроссовера Lotus Eletre. Причем — сразу полностью электрического, дебютировавшего сразу в трех версиях.

Во-первых, это Lotus Eletre: большой 5,1-метровый 612-сильный кроссовер с аккумулятором на 112 кВт·ч, чего должно хватить на дистанцию пробега до 600 км (WLTP).

Такой электромобиль может ускоряться до сотни за 4,5 секунды и набирать максимум 258 км/ч. Пневматическая подвеска поддерживает клиренс 187-194 мм (в зависимости от размера шин), который может регулироваться.

Во-вторых, сразу дебютирует версия Lotus Eletre S: технические характеристики неизменны, однако добавлено подвижное антикрыло, премиальная аудиосистема с большим количеством динамиков и прочее.

Кроссовер Lotus Eletre может иметь различные колесные диски размером 20-23 дюйма. И именно на облегченных 20-дюймовых колесах, предлагаемых Lotus Eletre и Lotus Eletre S, достигается максимальная дистанция пробега 600 км.

Фото: mezha.media

К примеру, третья версия — Lotus Eletre R — может предложить аналогичный аккумулятор, однако лишь 490 км пробега. Ведь здесь сделан максимальный акцент на мощности, управляемости, динамических качествах! Электромобиль Lotus Eletre R имеет 918 лошадей и 985 Нм крутящего момента, он способен ускоряться до сотни за 2,95 секунды и набирать максимум 265 км/ч.

И все это — с удобным 4- или 5-местным салоном и багажником объемом 611-688 литров (в зависимости от формата салона). Кстати, предусмотрен еще 46-литровый багажник впереди, сиденья-ковши, большой горизонтальный дисплей.

Фото: mezha.media

Примерная стоимость — 96-151 тыс. евро.

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