Производитель iPhone хочет купить долю в японском автогиганте — Finance.ua
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Производитель iPhone хочет купить долю в японском автогиганте

Технологии&Авто
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Производитель iPhone хочет купить долю в японском автогиганте
Производитель iPhone хочет купить долю в японском автогиганте
Тайваньский технологический гигант Foxconn, известный как производитель iPhone для Apple, рассмотрит возможность приобретения доли Renault в японском автоконцерне Nissan. Главное условие Foxconn — сотрудничество в сфере производства электромобилей.
Об этом сообщает Financial Times.
«У нас были переговоры о приобретении доли у Nissan. Покупка акций — не главная наша цель. Наша главная цель — сотрудничество», — заявил CEO Foxconn Янг Лю.
Комментарии Лю проясняют мотивы переговоров Foxconn об инвестициях в Nissan после того, как провал переговоров о поглощении между Honda и Nissan снова открыл возможность сделки с тайваньской группой. Foxconn создает бизнес по проектированию и производству электромобилей для других компаний с целью продажи их под собственными брендами, пишет FT.
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«Хотя компания уже подписала несколько контрактов с электромобильными стартапами как клиентами, контрактные заказы от Renault или Nissan станут ее первым партнерством с традиционным автопроизводителем вне ее родного рынка Тайваня», — говорится в материале.
Лю заявил, что рассчитывает объявить о соглашении о сотрудничестве в течение одного-двух месяцев, а среди автопроизводителей, ведущих переговоры с Foxconn по контрактным заказам, фигурируют Renault, Nissan и Honda.
Компания Nissan оказалась под жестким давлением из-за конкуренции со стороны Китая и неудач на рынке гибридных автомобилей в США. В рамках плана по реструктуризации Nissan намерена сократить 9000 рабочих мест и часть производственных мощностей. По словам осведомленных источников, провал переговоров с Honda, которые могли бы привести к созданию четвертой по величине автомобильной группы в мире, был вызван интересом Foxconn к Nissan.
Renault сокращает свою долю в Nissan с момента радикальной реструктуризации их альянса в 2023 году. Компания владеет 36% акций японского производителя и хочет продать 18,7%.
По материалам:
НВ
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