Производитель драгоценных металлов Polymetal International продаст российский бизнес за $3,7 млрд — Finance.ua

Производитель драгоценных металлов Polymetal International продаст российский бизнес за $3,7 млрд
Компания Polymetal International продает крупнейшего в России производителя серебра и одного из ведущих золотодобытчиков «Полиметалл» в рамках сделки на сумму $3,69 млрд, которая учитывает долг российского бизнеса.
Об этом говорится в сообщении компании.
По согласованному договору, Polymetal International продаст 100% своего российского бизнеса компании «Мангазея Плюс», входящей в Mangazeya Mining, на общую сумму около $3,69 млрд, из которых $2,21 млрд — это чистый долг российского бизнеса.
Согласованная сумма включает средства в размере $1,48 млрд, из которых $1,43 млрд составляют дивиденды от российского бизнеса, которые должны быть выплачены до завершения продаж.
Читайте также
После завершения сделки компании будет выплачено дополнительно $50 млн.
Polymetal International заявила, что намерена использовать $1,15 млрд полученных дивидендов для погашения внутригруппового долга. Остальные примерно $280 млн будут сохранены компанией для внутрикорпоративных целей, говорится в сообщении.
Все платежи будут производиться в российских рублях через финансовые учреждения, не попавшие под санкции.
Соглашение также требует одобрения акционеров.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью