Производитель драгоценных металлов Polymetal International продаст российский бизнес за $3,7 млрд — Finance.ua

Производитель драгоценных металлов Polymetal International продаст российский бизнес за $3,7 млрд Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Производитель драгоценных металлов Polymetal International продаст российский бизнес за $3,7 млрд

Компания Polymetal International продает крупнейшего в России производителя серебра и одного из ведущих золотодобытчиков «Полиметалл» в рамках сделки на сумму $3,69 млрд, которая учитывает долг российского бизнеса.

Об этом говорится в сообщении компании.

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По согласованному договору, Polymetal International продаст 100% своего российского бизнеса компании «Мангазея Плюс», входящей в Mangazeya Mining, на общую сумму около $3,69 млрд, из которых $2,21 млрд — это чистый долг российского бизнеса.

Согласованная сумма включает средства в размере $1,48 млрд, из которых $1,43 млрд составляют дивиденды от российского бизнеса, которые должны быть выплачены до завершения продаж.

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После завершения сделки компании будет выплачено дополнительно $50 млн.

Polymetal International заявила, что намерена использовать $1,15 млрд полученных дивидендов для погашения внутригруппового долга. Остальные примерно $280 млн будут сохранены компанией для внутрикорпоративных целей, говорится в сообщении.

Все платежи будут производиться в российских рублях через финансовые учреждения, не попавшие под санкции.

Соглашение также требует одобрения акционеров.

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