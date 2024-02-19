Производитель драгоценных металлов Polymetal International продаст российский бизнес за $3,7 млрд — Finance.ua
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Производитель драгоценных металлов Polymetal International продаст российский бизнес за $3,7 млрд

Фондовый рынок
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Производитель драгоценных металлов Polymetal International продаст российский бизнес за $3,7 млрд
Производитель драгоценных металлов Polymetal International продаст российский бизнес за $3,7 млрд
Компания Polymetal International продает крупнейшего в России производителя серебра и одного из ведущих золотодобытчиков «Полиметалл» в рамках сделки на сумму $3,69 млрд, которая учитывает долг российского бизнеса.
Об этом говорится в сообщении компании.
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По согласованному договору, Polymetal International продаст 100% своего российского бизнеса компании «Мангазея Плюс», входящей в Mangazeya Mining, на общую сумму около $3,69 млрд, из которых $2,21 млрд — это чистый долг российского бизнеса.
Согласованная сумма включает средства в размере $1,48 млрд, из которых $1,43 млрд составляют дивиденды от российского бизнеса, которые должны быть выплачены до завершения продаж.
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После завершения сделки компании будет выплачено дополнительно $50 млн.
Polymetal International заявила, что намерена использовать $1,15 млрд полученных дивидендов для погашения внутригруппового долга. Остальные примерно $280 млн будут сохранены компанией для внутрикорпоративных целей, говорится в сообщении.
Все платежи будут производиться в российских рублях через финансовые учреждения, не попавшие под санкции.
Соглашение также требует одобрения акционеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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