Немецкая компания Mercedes-Benz продала свою долю в российском КАМАЗе — Finance.ua

Немецкая компания Mercedes-Benz продала свою долю в российском КАМАЗе Сегодня 23:46 — Фондовый рынок

Немецкая компания Mercedes-Benz Group лишилась 15 процентов акций крупнейшего в россии производителя грузовиков КАМАЗ.

Об этом пишет DW.

О продаже пакета акций российского производителя грузовиков сообщили в штаб-квартире немецкого автоконцерна в Штутгарте в четверг, 15 февраля. Отмечается, что соответствующее соглашение было заключено в феврале.

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При этом не сообщается, кто стал покупателем акций и по какой цене они проданы. В настоящее время КАМАЗ находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и США, напоминает издание.

Накануне о продаже акций, которыми владела компания из Германии, заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. Он заявил, что автоконцерн Daimler Truck, который входит в состав Mercedes-Benz Group и которому изначально принадлежали акции расположенного в Татарстане предприятия, не участвует в жизни российского производителя грузовиков с 2022 года.

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Сотрудничество немецкого концерна с КАМАЗом прекратили через четыре дня после начала полномасштабного вторжения войск россии в Украину. В результате на совместном предприятии «ДК рус» в Набережных Челнах прекратилось производство грузовиков, а также остановились поставки комплектующих.

КАМАЗ — ведущий производитель грузовиков и автобусов в россии, который уже много лет производит и бронемашины для российской армии, отмечает DW.

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