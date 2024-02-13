Siemens закрывает бизнес в россии — Finance.ua

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Siemens закрывает бизнес в россии

Фондовый рынок
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Siemens закрывает бизнес в россии
Siemens закрывает бизнес в россии
российская структура Siemens AG ООО «Системс» (бывшее ООО «Сименс») планирует в феврале 2024 года инициировать процедуру добровольной ликвидации.
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на отчет компании по результатам 2023 года.
Причина добровольной ликвидации — невозможность продолжать свою обычную деятельность, связанную с импортом товаров в рф.
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В 2023 году выручка ООО «Системс» составила 278,8 млн рублей (свыше 3 млн долл.) против 6,32 млрд рублей (66 млн долл.) годом ранее. Чистый убыток — 279,6 млн рублей.
«На балансе компании почти не осталось активов, кроме дебиторской задолженности и денежных средств на счетах (в сумме — 843,6 млн рублей). Компания напомнила, что в связи с санкциями ЕС относительно россии Siemens AG в марте 2022 года приостановил новые заказы и поставки в страну», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Siemens начал работу в россии еще в середине XIX века, сотрудничество не прекращалось, в частности, в период СССР.
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По состоянию на конец 2023 г. в россии было зарегистрировано 18 структур, связанных с Siemens AG. Сейчас часть из них ликвидирована или находится в процессе ликвидации, часть — сменила владельцев.
Siemens AG, в частности, занимается операциями в области автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем.
Напомним, в мае 2022 года немецкий концерн Siemens объявил, что выйдет с российского рынка из-за войны в Украине: компания начала процедуру сворачивания всей промышленной деятельности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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