Siemens закрывает бизнес в россии — Finance.ua

Siemens закрывает бизнес в россии Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Siemens закрывает бизнес в россии

российская структура Siemens AG ООО «Системс» (бывшее ООО «Сименс») планирует в феврале 2024 года инициировать процедуру добровольной ликвидации.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на отчет компании по результатам 2023 года.

Причина добровольной ликвидации — невозможность продолжать свою обычную деятельность, связанную с импортом товаров в рф.

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В 2023 году выручка ООО «Системс» составила 278,8 млн рублей (свыше 3 млн долл.) против 6,32 млрд рублей (66 млн долл.) годом ранее. Чистый убыток — 279,6 млн рублей.

«На балансе компании почти не осталось активов, кроме дебиторской задолженности и денежных средств на счетах (в сумме — 843,6 млн рублей). Компания напомнила, что в связи с санкциями ЕС относительно россии Siemens AG в марте 2022 года приостановил новые заказы и поставки в страну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Siemens начал работу в россии еще в середине XIX века, сотрудничество не прекращалось, в частности, в период СССР.

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По состоянию на конец 2023 г. в россии было зарегистрировано 18 структур, связанных с Siemens AG. Сейчас часть из них ликвидирована или находится в процессе ликвидации, часть — сменила владельцев.

Siemens AG, в частности, занимается операциями в области автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем.

Напомним, в мае 2022 года немецкий концерн Siemens объявил, что выйдет с российского рынка из-за войны в Украине: компания начала процедуру сворачивания всей промышленной деятельности.

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Економічна Правда По материалам:

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