ExxonMobil, Bank of Cyprus и еще 6 компаний завершили выход из рф в январе — Finance.ua
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ExxonMobil, Bank of Cyprus и еще 6 компаний завершили выход из рф в январе

Фондовый рынок
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ExxonMobil, Bank of Cyprus и еще 6 компаний завершили выход из рф в январе
ExxonMobil, Bank of Cyprus и еще 6 компаний завершили выход из рф в январе
В январе 2024 года восемь международных компаний завершили процесс выхода с российского рынка путем продажи или ликвидации деятельности в рф.
Об этом говорится в дайджесте о влиянии выхода иностранных компаний на экономику России от KSE Institute.
Так, россию недавно покинули:
  • шведский производитель сетевых камер Axis Communications (ликвидация);
  • крупнейшая банковско-финансовая группа Кипра — Bank of Cyprus (ликвидация);
  • швейцарский поставщик институциональных брокерских услуг Banque Cramer & Cie SA (ликвидация);
  • американский нефтяной гигант ExxonMobil (ликвидация);
  • польский производитель горного оборудования Famur;
  • французский глобальный поставщик автомобильной продукции Faurecia;
  • немецкий поставщик автомобильной логистики GEFCO Group;
  • гренландская рыболовная компания Royal Greenland.
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«Похоже, что после 2 лет войны некоторые иностранные владельцы прекратили безуспешные попытки найти новых покупателей для своего бизнеса в россии и начали выходить кардинальным способом путем полной ликвидации», — заявил исследователь Киевской школы экономики и руководитель проекта LeaveRussia.org Андрей Оноприенко.
По состоянию на 6 февраля 2024 года, по данным KSE, 356 мировых компаний полностью вышли из россии, а 1210 находятся в процессе выхода.
При этом большинство (2138 или 58%) международных компаний, имевших связи с россией по состоянию на начало 2022 года, продолжают вести бизнес на территории государства-агрессора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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