ExxonMobil, Bank of Cyprus и еще 6 компаний завершили выход из рф в январе — Finance.ua

ExxonMobil, Bank of Cyprus и еще 6 компаний завершили выход из рф в январе Сегодня 16:32 — Фондовый рынок

ExxonMobil, Bank of Cyprus и еще 6 компаний завершили выход из рф в январе

В январе 2024 года восемь международных компаний завершили процесс выхода с российского рынка путем продажи или ликвидации деятельности в рф.

Об этом говорится в дайджесте о влиянии выхода иностранных компаний на экономику России от KSE Institute.

Так, россию недавно покинули:

шведский производитель сетевых камер Axis Communications (ликвидация);

крупнейшая банковско-финансовая группа Кипра — Bank of Cyprus (ликвидация);

швейцарский поставщик институциональных брокерских услуг Banque Cramer & Cie SA (ликвидация);

американский нефтяной гигант ExxonMobil (ликвидация);

польский производитель горного оборудования Famur;

французский глобальный поставщик автомобильной продукции Faurecia;

немецкий поставщик автомобильной логистики GEFCO Group;

гренландская рыболовная компания Royal Greenland.

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«Похоже, что после 2 лет войны некоторые иностранные владельцы прекратили безуспешные попытки найти новых покупателей для своего бизнеса в россии и начали выходить кардинальным способом путем полной ликвидации», — заявил исследователь Киевской школы экономики и руководитель проекта LeaveRussia.org Андрей Оноприенко.

По состоянию на 6 февраля 2024 года, по данным KSE , 356 мировых компаний полностью вышли из россии, а 1210 находятся в процессе выхода.

При этом большинство (2138 или 58%) международных компаний, имевших связи с россией по состоянию на начало 2022 года, продолжают вести бизнес на территории государства-агрессора.

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Економічна Правда По материалам:

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