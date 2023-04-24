Производитель батареек Duracell уходит из россии — Finance.ua
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Производитель батареек Duracell уходит из россии

Мир
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Производитель батареек Duracell уходит из россии
Производитель батареек Duracell уходит из россии
Компания Duracell, производящая элементы питания, намерена уйти из россии.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Решение было принято руководством и акционерами из-за прекращения поставок батарей и аккумуляторов с завода в Бельгии.
В письме от ООО «Дюраселл Раша», обращенном к бизнес-партнерам компании, говорится, что выход ее с российского рынка будет выполнен «в соответствии со всеми законами и правилами». Отмечается, что акционеры Duracell после ликвидации российской «дочки» компании не собираются каким-либо образом делать доступной ее продукцию на рынке рф.
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При этом отмечается, что все невыполненные заказы будут урегулированы, а оставшаяся на складах в россии продукция — распродана. После этого компания расторгнеть все коммерческие контракты, приложения и дополнительные соглашения к ним.
В середине 2022 года продукция Duracell была внесена в список «параллельного импорта». Однако вскоре ее оттуда убрали. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это было сделано потому, что компания дала гарантии поставки товаров своего бренда в рф.
Несмотря на то, что за более чем год войны в Украине сотни компаний ушли из россии, большинство компаний со штаб-квартирами в странах ЕС и G7 продолжают работать в рф, выяснили экономисты из Швейцарии.
Всего с 24 февраля из россии ушли более 1000 иностранных компаний, среди них Microsoft, Netflix, McDonald’s, Johnson & Johnson и другие.
По материалам:
Mind
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