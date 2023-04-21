БЭБ арестовало корпоративные права букмекерской компании, связанной с рф, на 30 млн грн — Finance.ua

БЭБ арестовало корпоративные права букмекерской компании, связанной с рф, на 30 млн грн Сегодня 16:44 — Криминал

БЭБ арестовало корпоративные права букмекерской компании, связанной с рф, на 30 млн грн

Бюро экономической безопасности арестовало корпоративные права компании, которая вела незаконную деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в сети Интернет. Стоимость корпоративных прав общества в размере 100% доли уставного капитала составляет 30 млн грн.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Эта компания имела связи с российской федерацией и в условиях военного положения в Украине работала на российском рынке.

Анализ структуры права собственности юридического лица, получившего лицензию и предоставлявшего право на использование торгового знака букмекерской компании, показал, что его конечный бенефициар — гражданин рф. В отношении компании введены санкции СНБО.

Следствием установлена группа лиц, которые в период 2021-2022 годов через ряд веб-ресурсов организовали и проводили букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет. Компания работала без лицензии на ведение соответствующего вида деятельности.

Такая незаконная деятельность привела к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Как ранее сообщалось, по результатам направленных БЭБ рекомендаций Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала две лицензии этой компании, которая вела свою деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.