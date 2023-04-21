БЭБ арестовало корпоративные права букмекерской компании, связанной с рф, на 30 млн грн — Finance.ua
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БЭБ арестовало корпоративные права букмекерской компании, связанной с рф, на 30 млн грн

Криминал
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БЭБ арестовало корпоративные права букмекерской компании, связанной с рф, на 30 млн грн
БЭБ арестовало корпоративные права букмекерской компании, связанной с рф, на 30 млн грн
Бюро экономической безопасности арестовало корпоративные права компании, которая вела незаконную деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в сети Интернет. Стоимость корпоративных прав общества в размере 100% доли уставного капитала составляет 30 млн грн.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Эта компания имела связи с российской федерацией и в условиях военного положения в Украине работала на российском рынке.
Анализ структуры права собственности юридического лица, получившего лицензию и предоставлявшего право на использование торгового знака букмекерской компании, показал, что его конечный бенефициар — гражданин рф. В отношении компании введены санкции СНБО.
Следствием установлена группа лиц, которые в период 2021-2022 годов через ряд веб-ресурсов организовали и проводили букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет. Компания работала без лицензии на ведение соответствующего вида деятельности.
Такая незаконная деятельность привела к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.
Как ранее сообщалось, по результатам направленных БЭБ рекомендаций Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала две лицензии этой компании, которая вела свою деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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