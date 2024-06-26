Программы господдержки аграриев, действующие в 2024 году — Finance.ua

Программы господдержки аграриев, действующие в 2024 году Сегодня 08:33 — Личные финансы

Программы господдержки аграриев, действующие в 2024 году

Агропроизводители Украины, стремящиеся поддержать и развить свои хозяйства, в 2024 году могут воспользоваться рядом государственных программ.

Об этом пишет « Дія.Бизнес ».

Господдержка предусмотрена по следующим направлениям:

Малые аграрии, которые возделывают до 120 га на деоккупированных территориях, смогут получить 8 тыс. грн безвозвратной помощи на 1 га, на контролируемой территории — 4 тыс. грн.

Фермеры, содержащие от 3 до 100 коров, могут получить 7 тыс. грн на 1 голову, 2 тыс. грн — выращивающие от 5 до 500 голов коз и овец.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Размер помощи будет составлять не более 26,5 тыс. грн на 1 га обрабатываемых угодий, на которых осуществляется гидротехническая мелиорация, без учета стоимости дождевальных машин.

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Компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники — до 25%. Это касается оборудования, купленного с апреля 2024 года, включенного в список Министерства экономики Украины.

Компенсация до 80% стоимости проведения работ по разминированию.

Агропредприниматели, которые возделывают до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Уже выданы первые гарантии.

Заявки на эти виды помощи подаются через Государственный аграрный реестр.

Также украинские аграрии могут получить грантовое финансирование. В частности:

Грант на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства предоставляется в размере до 70% стоимости проекта , но не более 10 млн грн и при финансировании средствами получателя. Доля софинансирования получателя должна составлять не менее 30% от стоимости проекта. Гранты предоставляются для высадки не более 25 га насаждений.

, но не более 10 млн грн и при финансировании средствами получателя. Доля софинансирования получателя должна составлять не менее 30% от стоимости проекта. Гранты предоставляются для высадки не более 25 га насаждений. На грант для развития теплиц можно привлечь до 7 млн грн. Денежные средства предоставляются на строительство теплицы площадью от 0,4 до 2,4 га. Условием является не менее 4 постоянных и 10 сезонных работников на 1 га площади модульной теплицы.

Подача грантовых заявок осуществляется через портал «Дія».

Кроме того, автоматически от уплаты налогов освобождаются сельскохозяйственные земли, находящиеся в зоне активных боевых действий или активных боевых действий, где работают реестры. Если угодья расположены в пределах возможных боевых действий или заминированы, следует обратиться в местные органы самоуправления, принимающие решение об освобождении от всех налогов в связи с загрязненностью взрывоопасными предметами.

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