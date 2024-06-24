В Украине завтра начнут принимать заявки от аграриев на выплату субсидий: каковы условия — Finance.ua

В Украине завтра начнут принимать заявки от аграриев на выплату субсидий: каковы условия Сегодня 20:06 — Аграрный рынок

В Украине завтра начнут принимать заявки от аграриев на выплату субсидий: каковы условия

С 25 июня 2024 года в Государственном аграрном реестре начнется прием заявок от фермеров на бюджетную субсидию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«25 июня 2024 года, в 10 часов в Государственном аграрном реестре начнется прием заявок на отдельную бюджетную субсидию в размере 4 тыс. грн на 1 га обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения для производителей сельскохозяйственной продукции, имеющих в собственности и/или пользовании до 120 га земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в сообщении.

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С 27 июня начнется прием заявок на специальные бюджетные дотации для содержания коров, коз и овец:

специальная бюджетная субсидия для аграриев, имеющих в собственности от 3 до 100 коров (всех направлений производительности), предусматривается выплата по 7 тыс. грн на каждую голову;

на каждую голову; специальная бюджетная субсидия для аграриев, содержащих маточное поголовье коз и/или овец от 5 до 500 голов — в размере 2 тыс. грн на одну голову.

Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей, кроме территорий, временно оккупированных и зоны активных боевых действий.

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При регистрации в ГАР заявок на сумму, соответствующую утвержденному объему бюджетных средств, подача заявок прекращается. О чем будет объявлено в ГАР и на сайте Минагрополитики.

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