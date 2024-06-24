В Украине завтра начнут принимать заявки от аграриев на выплату субсидий: каковы условия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине завтра начнут принимать заявки от аграриев на выплату субсидий: каковы условия

Аграрный рынок
1
В Украине завтра начнут принимать заявки от аграриев на выплату субсидий: каковы условия
В Украине завтра начнут принимать заявки от аграриев на выплату субсидий: каковы условия
С 25 июня 2024 года в Государственном аграрном реестре начнется прием заявок от фермеров на бюджетную субсидию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
«25 июня 2024 года, в 10 часов в Государственном аграрном реестре начнется прием заявок на отдельную бюджетную субсидию в размере 4 тыс. грн на 1 га обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения для производителей сельскохозяйственной продукции, имеющих в собственности и/или пользовании до 120 га земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в сообщении.
Читайте также
С 27 июня начнется прием заявок на специальные бюджетные дотации для содержания коров, коз и овец:
  • специальная бюджетная субсидия для аграриев, имеющих в собственности от 3 до 100 коров (всех направлений производительности), предусматривается выплата по 7 тыс. грн на каждую голову;
  • специальная бюджетная субсидия для аграриев, содержащих маточное поголовье коз и/или овец от 5 до 500 голов — в размере 2 тыс. грн на одну голову.
Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей, кроме территорий, временно оккупированных и зоны активных боевых действий.
Читайте также
При регистрации в ГАР заявок на сумму, соответствующую утвержденному объему бюджетных средств, подача заявок прекращается. О чем будет объявлено в ГАР и на сайте Минагрополитики.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.