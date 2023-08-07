Программа «єВідновлення»: пострадавшим уже согласовали выплаты более чем на 460 миллионов — Finance.ua
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Программа «єВідновлення»: пострадавшим уже согласовали выплаты более чем на 460 миллионов

Казна и Политика
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Программа «єВідновлення»: пострадавшим уже согласовали выплаты более чем на 460 миллионов
Программа «єВідновлення»: пострадавшим уже согласовали выплаты более чем на 460 миллионов
Получение компенсации по программе «єВідновлення» уже согласовали 6 тысяч заявителей, они получают выплаты на 463 миллиона гривен в целом.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Уже есть первые результаты: почти 33 тыс. заявок, одобрено около 6 тыс., почти полмиллиарда гривен насчитали. Люди делают ремонты и механизм работает», — рассказал министр.
В частности, в Киеве подано 740 заявок на получение помощи, из них согласовано — 344, в Буче — 877 всего и 491 обработанную заявку, в Изюме — 1227 и 519 соответственно, в Херсоне — 1055 и 136.
По данным Минвосстановления, в «Дії» зарегистрировано 487 тысяч сообщений о повреждении или разрушении имущества.

Справка Finance.ua:

  • 1 августа начался второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии рф;
  • правительство направило 3,5 млрд грн на новую программу восстановления.

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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