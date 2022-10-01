Программа Uniting for Ukraine: что нужно знать о правилах въезда и проживания украинцев в США — Finance.ua

Программа Uniting for Ukraine: что нужно знать о правилах въезда и проживания украинцев в США Сегодня 17:10 — Личные финансы

Программа Uniting for Ukraine: что нужно знать о правилах въезда и проживания украинцев в США

Соединенные Штаты Америки активно поддерживают Украину с началом полномасштабного вторжения. В стране работает специальная программа, позволяющая украинцам получить разрешение на въезд по упрощенной процедуре, а также доступна социальная поддержка беженцев. Как оформить документы и что важно учесть при переезде в США — рассказали на портале visitukraine.today.

Правила въезда

Uniting for Ukraine (U4U) или «Единение ради Украины» — программа для украинцев, введенная президентом США Джо Байденом. Программа рассчитана на прием 100 000 беженцев. Позволяет украинцам получить право на въезд и проживание в Америке на срок до 2-х лет.

Основные требования к заявителю:

проживать на территории Украины по состоянию на 11 февраля и покинуть страну из-за войны;

иметь действительный украинский паспорт;



иметь спонсора в США, который гарантирует Вам проживание и финансовую поддержку при переезде, это не обязательно родственник. Найти спонсора можно на специальной платформе;



пройти полный курс вакцинации от Covid-19, полиомиелита и кори;



пройти проверки: биометрическую, биографическую и проверку безопасности.



Более подробную информацию о программе можно найти по ссылке

Также украинцам доступно оформление визы по стандартной процедуре. Однако в связи с большим количеством заявок приоритет в оформлении предоставляется людям, едущим к ближайшим родственникам. Процент одобрения выше, чем в прошлом.

Подать заявку по программе «Единение ради Украины» и оформить визу можно в Посольствах США в странах Европы — Польша, Австрия, Германия, Румыния, Италия, Болгария.

Соцподдержка

Управление по размещению беженцев в США гарантирует социальную поддержку украинцам: помощь по трудоустройству, курсы английского языка, оформление иммиграционных документов, помощь от федеральной программы Matching Grant.

Список услуг может отличаться в зависимости от региона проживания. Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в ближайшее управление по размещению беженцев.

Финансовая помощь

В США для беженцев предусмотрена финансовая поддержка. Однако размер и продолжительность выплат рассчитывается индивидуально и зависит от вашего возраста, состава семьи и места жительства.

Государственная программа предусматривает следующие виды финансовой поддержки:

финансовая помощь беженцам;

временная помощь для малоимущих семей;



помощь для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.



Заявку на оформление финансовой помощи необходимо подать в местный отдел здравоохранения и социального обеспечения.

Помощь с питанием. Дополнительная программа SNAP — поддержка малоимущих людей в США пищевыми продуктами. Заявитель получит карту, которой сможет рассчитываться в магазинах за продукты. Управление здравоохранения и социального обеспечения будет ежемесячно отправлять Вам деньги на эту карту, размер выплат будет зависеть от региона проживания и состава семьи. В среднем сумма составляет 250$ на человека в месяц. Заявка на продуктовую помощь подается вместе с оформлением финансовой поддержки.

Медицинские услуги. Украинцы, прибывшие в США по программе «Единение ради Украины», имеют право оформить медицинское страхование по государственной программе Medicaid. Страхование предоставит Вам возможность посещать врачей бесплатно. Заявку можно подать через управление Medicaid в регионе, где вы проживаете.

Как найти жилье

По условиям программы «Единение ради Украины» при переезде на первое время жильем Вас должен обеспечить спонсор, однако нужно быть готовым через некоторое время снимать жилье самостоятельно.

Для того чтобы снять жилье в США, необходимо доказать, что вы можете оплачивать долгосрочную аренду и понравиться хозяину квартиры. В США права арендаторов защищены, поэтому выселить человека из квартиры — процесс долгий и дорогой. Ввиду этого арендодатели достаточно тщательно выбирают новых жильцов для своего жилья. Иногда вас даже могут попросить заплатить сумму аренды за 6 месяцев вперед.

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Искать жилье лучше в Интернете, популярными сайтами являются: Airbnb, Craigslist и ForRent.

Цены на квартиры разные, в небольшом городе стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры составит около 900$, в Сан-Франциско будет достигать около 3500$. Стоимость коммунальных услуг также варьируется от 100 до 350$.

Где искать работу

Главным преимуществом переезда по программе помощи украинцам является возможность оформления разрешения на работу. Следует заметить, что оно не предоставляется автоматически вместе с правом на въезд, разрешение необходимо оформить отдельно. Заполнить заявку несложно, однако стоимость оформления документа составляет 410$ и срок ожидания составляет от 6 до 10 месяцев. Подробные инструкции по оформлению разрешения размещены на сайте Главным преимуществом переезда по программе помощи украинцам является возможность оформления разрешения на работу. Следует заметить, что оно не предоставляется автоматически вместе с правом на въезд, разрешение необходимо оформить отдельно. Заполнить заявку несложно, однако стоимость оформления документа составляет 410$ и срок ожидания составляет от 6 до 10 месяцев. Подробные инструкции по оформлению разрешения размещены на сайте Службы гражданства и иммиграции США

Получить помощь в поиске работы можно в Управлении по размещению беженцев или через местный центр занятости.

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