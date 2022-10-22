Программа Семья 500+ для украинских беженцев в Польше: что это и как подать заявку — Finance.ua

Программа Семья 500+ для украинских беженцев в Польше: что это и как подать заявку Сегодня 11:00 — Личные финансы

Программа Семья 500+ для украинских беженцев в Польше: что это и как подать заявку

Украинские беженцы с детьми получили возможность участвовать в польской программе Семья 500+ и получить дополнительное пособие, пишет visitukraine.today.

Семья 500+ — это программа поддержки демографии в Польше, согласно которой каждая семья имеет право получать субсидию в размере 500 злотых в месяц на каждого ребенка.

Недавно в программу включены и беженцы из Украины. Таким образом власти Польши хотят проявить дополнительную заботу о самых незащищенных и нуждающихся жертвах войны, прибывших в страну после 24 февраля.

Как оформить заявку гражданину Украины

Необходимо отвечать следующим критериям:

иметь ребенка до 18 лет;

прибыть в Польшу после 24 февраля;



иметь открытый счет в польском банке.



Заявление можно подать лично в заведениях ZUS. Тамошние работники помогут всем заинтересованным создать личный профиль на платформе электронных услуг ZUS (PUE ZUS) и подать заявку на получение пособия.

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Для подачи электронного заявления на участие в программе граждане Украины должны иметь PESEL (польский аналог идентификационного кода), банковский счет в Польше и номер телефона.

Вопросы для уточнения информации о льготах для семей можно посылать на почтовый ящик UA@zus.pl.

К слову, даже если родитель уже был в Польше до 24 февраля, а ребенок оставался в Украине и прибыл после начала полномасштабной войны, такая семья также имеет право получить пособие по программе Семья 500+.

Кроме того, наличие какого-либо дохода в семье не будет ограничением.

Кто выделяет средства на участие украинских беженцев? Международная организация UNICEF выделила около 100 млн злотых на выплаты беженцам из Украины до конца года. Соответствующий Международная организация UNICEF выделила около 100 млн злотых на выплаты беженцам из Украины до конца года. Соответствующий документ был подписан министром семьи и социальной политики Польши, а также Национальным координатором офиса UNICEF по кризисному реагированию в Польше.

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