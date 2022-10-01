Программа «Прихисток»: с 1 октября Правительство расширяет возможности расселения ВПЛ — Finance.ua

Программа «Прихисток»: с 1 октября Правительство расширяет возможности расселения ВПЛ
Правительство одобрило постановление, согласно которому с 1 октября увеличивается размер компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы «Прихисток».
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Программа предусматривает государственную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги тем, кто безвозмездно приютил внутренне перемещенных лиц из ВОТ или зон проведения военных (боевых) действий.
Владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 за каждое такое лицо в месяц.
«Это стало возможным благодаря обновленному Меморандуму о сотрудничестве, который от имени Правительства заключил Минрегион с Обществом Красного Креста Украины», — говорят в Минреинтеграции.
Напомним, недавно Правительство одобрило еще одно новшество: при начислении субсидий упомянутая компенсация не будет считаться полученным доходом.
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