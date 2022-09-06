Закарпатцам будут выплачивать 4000 гривен за убежище для переселенцев — Finance.ua
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Закарпатцам будут выплачивать 4000 гривен за убежище для переселенцев

Личные финансы
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Закарпатцам будут выплачивать 4000 гривен за убежище для переселенцев
Закарпатцам будут выплачивать 4000 гривен за убежище для переселенцев
На Закарпатье местные жители, безвозмездно приютившие вынужденных переселенцев, получат единовременную материальную помощь из областного бюджета в размере 4 тысяч гривен.
Об этом сообщается на сайте Закарпатской ОВА.
«Закарпатцы, безвозмездно приютившие вынужденных переселенцев, будут получать материальную помощь из областного бюджета. Соответствующее распоряжение о внесении изменений в региональную программу „Турбота“ об усилении социальной защиты граждан на 2022-2024 годы подписал председатель ОВА Виктор Микита», — говорится в сообщении.
Отмечается, что единовременная выплата 4000 гривен будет предоставляться за размещение в сентябре или октябре 2022 года двух и более внутренне перемещенных лиц на период не менее 30 календарных дней.
Эти средства позволят частично компенсировать расходы по жилищно-коммунальным услугам и другим бытовым нуждам, отметил Микита.

Как получить пособие

Для получения пособия закарпатцам нужно подать заявление в исполнительный орган территориальной громады по месту нахождения жилья.
Также необходимо представить: копию документа, удостоверяющего личность заявителя, и адрес его местожительства; копию справки о присвоении идентификационного кода (кроме лиц, которые по своим религиозным или другим убеждениям отказались от идентификационного кода); копию документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением, или документа, подтверждающего полномочия представителя владельца; копию справок внутренне перемещенных лиц, временно размещенных в жилом помещении заявителя; справка о банковских реквизитах заявителя для выплаты материальной помощи через банковское учреждение (при наличии открытого счета).

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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