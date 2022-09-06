Закарпатцам будут выплачивать 4000 гривен за убежище для переселенцев — Finance.ua

Закарпатцам будут выплачивать 4000 гривен за убежище для переселенцев Сегодня 12:22 — Личные финансы

Закарпатцам будут выплачивать 4000 гривен за убежище для переселенцев

На Закарпатье местные жители, безвозмездно приютившие вынужденных переселенцев, получат единовременную материальную помощь из областного бюджета в размере 4 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте Закарпатской ОВА

«Закарпатцы, безвозмездно приютившие вынужденных переселенцев, будут получать материальную помощь из областного бюджета. Соответствующее распоряжение о внесении изменений в региональную программу „Турбота“ об усилении социальной защиты граждан на 2022-2024 годы подписал председатель ОВА Виктор Микита», — говорится в сообщении.

Отмечается, что единовременная выплата 4000 гривен будет предоставляться за размещение в сентябре или октябре 2022 года двух и более внутренне перемещенных лиц на период не менее 30 календарных дней.

Эти средства позволят частично компенсировать расходы по жилищно-коммунальным услугам и другим бытовым нуждам, отметил Микита.

Как получить пособие

Для получения пособия закарпатцам нужно подать заявление в исполнительный орган территориальной громады по месту нахождения жилья.

Также необходимо представить: копию документа, удостоверяющего личность заявителя, и адрес его местожительства; копию справки о присвоении идентификационного кода (кроме лиц, которые по своим религиозным или другим убеждениям отказались от идентификационного кода); копию документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением, или документа, подтверждающего полномочия представителя владельца; копию справок внутренне перемещенных лиц, временно размещенных в жилом помещении заявителя; справка о банковских реквизитах заявителя для выплаты материальной помощи через банковское учреждение (при наличии открытого счета).

Укрінформ По материалам:

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