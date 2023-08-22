Программа компенсации кредитов «єОселя» стартовала в четырех областях — Finance.ua

Программа компенсации кредитов «єОселя» стартовала в четырех областях Сегодня 16:02 — Недвижимость

Программа компенсации кредитов «єОселя» стартовала в четырех областях

В рамках государственной программы частичной компенсации ипотечных кредитов «єОселя» запущены четыре региональных программы.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»).

В четырех областях программы компенсации кредитов «єОселя» работают уже по состоянию на 22 августа. Это Закарпатская, Николаевская, Черновицкая и Кировоградская области.

В Закарпатской области уже выдано 35 льготных кредитов, в Николаевской — 12, Черновицкой — 38, в Кировоградской — 17.

В каждой области программа имеет свои особенности:

Закарпатская ОВА компенсирует процентную ставку военным ВСУ, служащим по контракту.

Николаевская ОВА частично возмещает выплаты по ипотеке военным ВСУ, находившимся в плену.

Черновицкая ОВА компенсирует часть процентной ставки по ипотечным кредитам военным, силовикам, ветеранам войны, ВПЛ и т. д.

Кропивницкий городской совет компенсирует процентную ставку по ипотечному кредиту тем жителям города, которые взяли жилье под 3%.

«Такие программы нацелены прежде всего на развитие регионов: это стимулирование развития строительной отрасли, новые рабочие места и налоговые поступления в местные бюджеты. Кроме того, помощь в решении жилищного вопроса будет мотивировать оставаться в области и местных профессионалов, и тех, кто был вынужден переехать в результате войны», — прокомментировал директор департамента развития партнерских проектов и альтернативных продуктов «Укрфинжилья» Андрей Тарасенко.

«Укрфинжилье» сообщило, что для внедрения программы компенсации в своем регионе местным властям необходимо обратиться к банкам-партнерам «єОселі».

Справка Finance.ua:

программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные сотрудники;

с 1 августа подать заявку на участие в программе «єОселя» под 7% могут ветераны войны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади;

в программе «єОселя» принимают участие шесть банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank и Укрэксимбанк. Подать заявку на участие в программе можно в мобильном приложении «Дія».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.