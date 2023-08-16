«єОселя» получила дополнительное финансирование: сколько украинцев смогут приобрести жилье — Finance.ua

«єОселя» получила дополнительное финансирование: сколько украинцев смогут приобрести жилье Сегодня 16:03 — Кредит&Депозит

«єОселя» получила дополнительное финансирование: сколько украинцев смогут приобрести жилье

Правительство расширяет финансирование программы «єОселя». До конца года около 10 тысяч семей смогут взять ипотеку на выгодных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«С октября для украинцев доступна государственная льготная ипотека на жилье „єОселя“. За это время 2475 украинских семей приобрели собственные дома более чем на 3,4 млрд грн. Правительство расширило финансирование по программе, и теперь воспользоваться выгодными ипотечными условиями в 2023 году в общей сложности смогут около 10 тысяч семей», — говорится в сообщении.

Как получить кредит

Для того чтобы получить выгодные условия кредитования на жилье, необходимо подать заявление в приложении «Дія».

Если вы сделали это раньше, но по определенным причинам не получили финансирование от банка, необходимо подать заявление снова.

Для этого:

авторизуйтесь в приложении «Дія»;

в меню Услуги выберите «єОселя» и нажмите Начать;

выберите категорию, к которой вы принадлежите;

укажите информацию в заявлении (семейное положение, данные о детях, жилой недвижимости, доходе и т. п. );

); далее укажите данные о жилье, которое хотите приобрести;

выберите из списка один или несколько банков, в которые хотите отправить заявление на рассмотрение для получения предварительного решения о сумме возможного кредита;

проверьте, подпишите и отправьте заявление.

После обработки заявления вы получите уведомление от выбранного банка или банков о предварительном решении по выдаче кредита.

Справка Finance.ua:

на первом этапе льготная ипотека со ставкой 3% была доступна отдельным категориям украинцев — военнослужащим по контракту, защитникам Украины, силовикам и членам их семей, а также медикам, педагогам, ученым, работающим в государственном и коммунальном секторах;

недавно программа масштабировалась — и льготный кредит на квартиру под 7% доступен для ветеранов войны и членов их семей; участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны; членов семьи погибших военных; внутренне перемещенных лиц, а также для всех украинцев, не имеющих собственного жилья.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.