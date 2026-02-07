0 800 307 555
ру
Программа «еКнига»: сколько потратили украинцы на книги в 2025 году

20
Почти 140 млн грн - сумма, которую потратили украинцы на книги по программе "єКнига"
В течение 2025 года в рамках государственной программы «еКнига» украинцы приобрели книг на почти 140 млн грн, больше книг купили в интернет-магазинах.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Сколько книг купили

«В течение 2025 года в рамках государственной программы еКнига 18-летние украинцы приобрели 434 808 книг — в среднем около 1 200 книг ежедневно. Общая сумма расходов составила 139 838 763,99 грн», — говорится в сообщении.
В среднем каждый участник программы воспользовался возможностью приобрести около трех книг, сообщили в комитете гуманитарной и информационной политики со ссылкой на Украинский институт книги.
В комитете отметили, что такие показатели демонстрируют практическую реализацию положений закона «О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине», принятого 22 мая 2024 года.

Где украинцы покупали книги

В программе «еКнига» приняли участие 300 стационарных книжных магазинов и 35 интернет-магазинов, а книги были приобретены у 370 издательств с общим количеством 26 435 названий.
  • Наибольшая доля расходов — 58,71% (82 097 775,86 грн) — пришлась на интернет-магазин.
  • 41,29% средств (57 740 988,13 грн) получили физические книжные магазины по всей Украине.

Лидеры продаж

По данным Украинского института книги, лидерами среди книгораспространителей стали «Книжный магазин «Є», «Якабу», «КСД», «Книголенд» и «Ридит». Среди издателей первенство заняли «КСД», «Vivat», «BookChef», «Ранок» и «ВСЛ».
Также известно, что 98,64% покупок пришлись на печатные издания, в то время как электронные и аудиокниги составляли всего 1,36%.
В Раде напоминают, что «еКнига» — программа господдержки, направленная на выполнение государственной политики по стимулированию чтения среди молодежи.
С 1 января 2026 года размер государственной помощи составляет 998,4 грн, которые в течение трех месяцев можно использовать исключительно на приобретение бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке в книжных магазинах и издательствах — участниках программы.
По материалам:
Mind
