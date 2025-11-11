Правительство решает, куда направить остатки средств с программы «єКнига» Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Правительство решает, куда направить остатки средств с программы «єКнига»

В правительстве планируют перераспределить неиспользованные средства из государственной программы «єКнига». Среди возможных направлений: предоставление средств на покупку книг при рождении ребенка, поддержка студентов и компенсация аренды для книжных магазинов.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук («Слуга народа»), передает «Интерфакс-Украина».

Почему возникли остатки средств

По словам депутата, у программы есть финансовый запас, поскольку средства тратятся не полностью. Это связано с демографическими причинами, в частности, меньшим количеством 18-летних украинцев, а также нежеланием части молодежи регистрироваться в программе.

Кроме того, большие издательства благодаря более мощным маркетинговым отделам привлекают больше средств, тогда как меньшие получают меньше поддержки.

«Хотелось бы полноценно использовать эти средства, а для этого нужны изменения в закон», — отметила Кравчук.

Возможные направления перераспределения

Депутат напомнила, что идея предоставления средств на покупку книг при рождении ребенка уже принята, но ее реализацию отложили до окончания войны. В то же время из-за остатка средств в «єКнига» появилась возможность ввести эту инициативу раньше.

Также рассматривается вариант внедрения программы покупки книг для студентов. Кроме того, часть неиспользованных средств может быть направлена ​​на компенсацию арендной платы для книжных магазинов.

Как работает программа «єКнига»

Услуга «єКнига» стартовала 16 декабря 2024 года. Согласно ей, молодые украинцы, которым исполнилось 18 лет, могут получить через приложение «Дія» 908 грн для приобретения книг.

По данным директора Украинского института книги Александры Коваль, за три квартала действия программы 18-летние украинцы получили на свои счета 181,9 млн грн, из которых до конца октября было израсходовано 122,1 млн грн. Около 26% средств возвращаются как неиспользованные.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.