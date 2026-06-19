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Прогноз показателей бюджетного дефицита: когда завершение войны (мнение эксперта)

Казна и Политика
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Прогноз показателей бюджетного дефицита: когда завершение войны (мнение эксперта)
Прогноз показателей бюджетного дефицита: когда завершение войны (мнение эксперта)
Украинское правительство, судя по прогнозным показателям бюджетного дефицита на ближайшие годы, фактически закладывает завершение войны в 2029 году.
Об этом сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире «Новости.LIVE «.
«По показателю дефицита можно вообще определять ожидания правительства относительно завершения войны. Потому что дефицит бюджета 20% или 19%, или 17%, или 11% - это дефицит бюджета военного времени. А дефицит бюджета в 5% - это фактически дефицит мирного времени. Поэтому по этому показателю можно понять, когда правительство ожидает завершения войны — 2029 год. В этом плане прогнозы правительства с моими совпадают», — сказал эксперт.
По его словам, именно 2029 год действительно можно рассматривать как базовый сценарий завершения войны. В то же время, по его мнению, это может произойти раньше летом 2028 года или летом 2029 года.
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«Я думаю, что можно делать базовый сценарий, что война к 2029 году завершится. По моим прогнозам она завершится либо летом 2028 года, либо летом 2029 года. В целом, к концу 2029 года она должна завершиться. Поэтому это можно закладывать как базовый прогноз», — отметил Кущ.
В то же время, экономист скептически оценил правительственные прогнозы экономического роста. Он считает, что темпы роста ВВП в этом году могут оказаться ниже ожиданий правительства, а после завершения войны Украина рискует столкнуться с рецессией из-за сокращения международной финансовой поддержки и сложного перехода от военной экономики к мирной.
Также, по его мнению, уровень долговой нагрузки в 2029 году может оказаться выше официальных оценок и достичь 120−130% к ВВП.
По материалам:
Finance.ua
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