Эксперт прогнозирует рост цен на продукты в Украине: когда ожидать удорожания Сегодня 08:16 — Личные финансы

Продукты в Украине резко подорожают, Фото: magnific

Из-за подорожания удобрений и горючего в результате войны в Иране цены на продукты питания в Украине резко возрастут осенью.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире «Новости.live».

Почему могут вырасти цены на продукты

По словам эксперта, одним из главных факторов риска остается ситуация на Ближнем Востоке, влияющая на мировые цены на нефть.

«Осенью нас ожидает достаточно сильная инфляционная волна на рынке продовольствия. Если будет такая же ситуация сохраняться на рынке топлива, как сейчас — нефть по 100 долларов — и если ситуация на Ближнем Востоке не будет идти к какому-либо решению, то этот кризис приведет к инфляции в аграрном секторе», — прогнозирует Кущ.

Пока резкого скачка цен на продукты не наблюдается, поскольку значительная часть крупных аграрных компаний заранее закупила горючее и удобрения по более низким ценам.

Читайте также Эксперт объяснил последствия дорогостоящего горючего для цен на продукты

«Сейчас аграрии еще посеяли по старым ценам на удобрения, горючее. Но это касается преимущественно крупных компаний — они где-то на 60−70% законтрактовались по старым ценам. А вот мелкие фермеры, небольшие крестьянские хозяйства, семейные, даже среднего формата — они обычно с колес покупают удобрения и топливо. Они уже покупали по новым ценам», — говорит экономист.

Огурец за тысячу гривен — это могут быть не столь уж далекие фантазии, считает Кущ.

«В принципе, существенно выросли цены на посевную кампанию в этом году. Поэтому фермеры ожидают роста цен — иначе они просто не выживут. Наиболее сильный аграрный удар уже будет ощущаться начиная с зимы следующего года, если динамика сохранится», — предупреждает Кущ.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.