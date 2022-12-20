Прогноз Jefferies: кредиторы FTX вернут до 40% средств — Finance.ua

Прогноз Jefferies: кредиторы FTX вернут до 40% средств Сегодня 02:22 — Криптовалюта

Инвест-банк Jefferies Financial Group подсчитал примерные объемы, которые могут вернуть себе кредиторы FTX. Это от 20% до 40% от их вложений. Правда, конечные суммы могут уменьшится, поскольку менеджеры по банкротству взимают немалые комиссии.

Представитель Jefferies Джозеф Фемения исходит от того, что общая сумма обязательств FTX составляет от $2 млрд до $4 млрд. Эти расчеты могут поменяться, если появится новая информация о балансе FTX.

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Важный фактор, который влияет на процент выплат инвесторам FTX — это гонорары юристам и другим экспертам, участвующих в процессе реструктуризации. По подсчетам Jefferies, данная статья расходов отнимет от $500 млн до $1 млрд из запасов криптобиржи. А значит, 5-10 центов с каждого доллара, который нужно вернуть клиентам. В итоге потенциальная чистая ставка компенсации будет варьироваться от 10% до 35%.

Кредиторы распродают обязательства FTX

Некоторые кредиторы предпочитают распродать свои требования, и вернуть часть убытков уже сейчас, вместо того чтобы тратить годы на судебные разбирательства. Jefferies заявили, что уже закрыли несколько подобных сделок или близки к завершению. Так, крипто-инвестор 507 Capital купил такие иски по цене 5-6 центов за каждый доллар. На покупку обязательств FTX претендует и европейская компания NOIA Capital.

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