Бывший глава FTX рассказал о причинах коллапса биржи и токена FTT — Finance.ua
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Бывший глава FTX рассказал о причинах коллапса биржи и токена FTT

Криминал
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Бывший глава FTX рассказал о причинах коллапса биржи и токена FTT
Бывший глава FTX рассказал о причинах коллапса биржи и токена FTT
Крах utility-токена FTX (FTT) вызван не недостатком ликвидности, а действиями инвесторов, испытывавших «страх» из-за сложившейся на рынке ситуации. Об этом основатель криптобиржи Сэм Бенкман-Фрид заявил в интервью Тиффани Фонг 16 ноября (опубликовано 29 ноября).
«Я думаю, что FTT имел реальную ценность. [...] Во многих отношениях [токен] был более законным, чем многие другие цифровые активы. У него была большая экономическая поддержка, чем другие токены. [...] Неликвидность не была причиной краха. Это массовая корреляция событий во время рыночных движений, особенно когда они вызваны страхом перед самой позицией», — сказал Бенкман-Фрид.
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Столкнувшись с кризисом, биржа остановила вывод средств для всех клиентов. Позже компания открыла эту возможность для пользователей Багамских островов. В FTX этот шаг объяснили необходимостью отвечать требованиям местного регулятора.
В разговоре с Фонг Бенкман-Фрид признал, что такое мероприятие было связано с нежеланием «слить людей» в юрисдикции, где платформа зарегистрирована.
«За день я предупредил [регуляторов Багамских островов], что мы собираемся это сделать. Они не сказали „Да“ или „Нет“. Они промолчали, и мы это сделали. Все потому, что это было очень важно для предстоящей биржи», — объяснил он.
Бенкман-Фрид назвал «незначительными» компенсации для клиентов FTX International. Предполагается, что они получат 25 центов на каждый доллар активов, замороженных на платформе. Пользователи FTX US получат денежные средства в соотношении один к одному.
Основатель FTX опроверг информацию Reuters о том, что он якобы использовал бэкдор в системе биржи, позволявший ему переводить активы на счета Alameda Research.
«Я даже не знаю, как программироваться. Я буквально никогда не открывал кодовую базу FTX», — отметил он.
Бенкман-Фрид также рассказал о расследовании инцидента с несанкционированным выводом активов с платформы в ночь подачи компанией заявления о несостоятельности.
«Я сократил список подозреваемых до восьми человек. Не знаю, кто именно из них, но я вполне уверен, что это был экссотрудник FTX или кто-то, кто установил вредоносное программное обеспечение на устройство бывшего сотрудника», — заявил он.
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По словам Бенкмана-Фрида, ему не удалось выяснить больше, поскольку он лишился доступа к системам платформы.
Во второй части интервью (разговор состоялся 20 ноября) основатель FTX заявил, что коллапс компании вызван стечением сразу нескольких обстоятельств, к которым он должен быть готов.
«Это была комбинация: весенний крах, когда стоимость активов снизилась на 50%, гиперкоррелированный сценарий в этом месяце — в течение двух дней котировки соответствующих активов упали на 50%, „банковская паника“ в FTX, при этом размер маржинальной позиции был значительно больше, чем казалось», — сказал он.
Фонг спросила Бенкмана-Фрида о возможном развитии событий, если бы глава Binance Чанпен Чжао не сделал заявление о продаже FTT на открытом рынке из-за «недавних разоблачений».
«Думаю, ситуация, безусловно, была бы гораздо более стабильной. У нас было бы больше возможностей для поиска ликвидности. Однако у нас так и осталось бы слишком много маржи», — ответил он.
Ранее основатель FTX послал к черту регуляторов и назвал заявление о банкротстве своей самой большой ошибкой.
По материалам:
Forklog
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