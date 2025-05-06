Профильный комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах — Finance.ua

Профильный комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах Сегодня 17:55 — Казна и Политика

Профильный комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах

Комитет по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом соглашения о недрах между Украиной и США.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он отметил, что было внесено предложение в текст решения комитета:

какие-либо дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить настоящему соглашению;

это соглашение действует по всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

По его словам, за проголосовали 11 членов комитета, один воздержался, двое не участвовали в голосовании.

Железняк отметил, что ратификация в Раде состоится 8 мая.

Напомним, 1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам. 2 мая правительство направило в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

В тот же день Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует подписанное с США соглашение о недрах до 8 мая.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.