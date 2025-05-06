Профильный комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах — Finance.ua

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Профильный комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах

Казна и Политика
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Профильный комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах
Профильный комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах
Комитет по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом соглашения о недрах между Украиной и США.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Он отметил, что было внесено предложение в текст решения комитета:
  • какие-либо дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить настоящему соглашению;
  • это соглашение действует по всей территории Украины в рамках международно признанных границ.
По его словам, за проголосовали 11 членов комитета, один воздержался, двое не участвовали в голосовании.

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Железняк отметил, что ратификация в Раде состоится 8 мая.
Напомним, 1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам. 2 мая правительство направило в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.
В тот же день Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует подписанное с США соглашение о недрах до 8 мая.
По материалам:
Економічна Правда
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