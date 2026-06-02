Продукты могут подорожать на 25%: три сценария для Украины Сегодня 07:12

Продуктовая корзина

Стоимость продуктовой корзины в Украине летом может вырасти на 5−25% по сравнению с прошлым годом. Окончательная динамика будет зависеть от развития рынка и ряда экономических факторов, поэтому аналитики рассматривают несколько сценариев.

Три сценария изменения стоимости

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии «РБК-Украина» очертил три варианта изменения цен на продукты этим летом:

Базовый сценарий: подорожание продуктовой корзины на 8−15% в годовом исчислении. В то же время сезонные овощи будут частично сдерживать рост цен, однако более дорогая логистика, электроэнергия, горючее, потери части урожая фруктов и ягод и высокие затраты производителей не позволят говорить об общем удешевлении.

Оптимистический сценарий: рост в пределах 5−8%.

рост в пределах 5−8%. Пессимистический сценарий: подорожание на 15−25% при усилении погодных и энергетических рисков.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии «РБК-Украина» отметил, что в настоящее время продуктовая корзина уже подорожала на 9,5%.

«На сегодняшний день продовольственная корзина выросла в цене на 9,5%. Это сегодня, а летом она будет дешеветь», — сказал он.

Данные статистики

По данным Государственной службы статистики Украины, пищевые продукты с марта 2025 года по апрель 2026 года подорожали на 13,3%. В статистике не учитываются временно оккупированные территории и части зон, где шли или идут боевые действия.

