Продовольственный кризис в мире ощутят уже в июле, — министр агрополитики Украины

Сегодня 09:44

Уже в середине июля мир станет остро ощущать продовольственный кризис, спровоцированный войной россии против Украины. Через два месяца все увидят, что зерна из Украины нет и альтернативы в мире особой не будет.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского в интервью «Голосу Америки».

«Мы не вывезли еще 5 млн тонн пшеницы, которые планировали вывести. Точно планировали вывезти как минимум 10-15 млн тонн пшеницы этого урожая. Мы не сможем засеять в том объеме, в котором хотели на следующий год», — сказал он.

По его словам, это почувствуют все рынки. «Я думаю, что мир начнет остро это чувствовать где-то в середине июля, потому что многие страны Северной Африки, арабские страны, страны Юго-Восточной Азии до сих пор потребляют то, что закупили раньше, те резервы, которые сформированы. У них еще есть деньги что-то дотировать, что-то удешевить. Но они все ждут нового урожая. Как и в любой ситуации, каждый надеется на лучшее. Мол, как-то решится. Но мы же понимаем, что само не решится», — подчеркнул Сольский.

Министр убежден, что ровно через два месяца все увидят, что зерна из Украины нет и альтернативы в мире особой не будет. «Это как с нефтью — невозможно резко, за месяц, нарастить объемы. Например, все северное полушарие уже прошло посевную. Американский и канадский фермеры уже засеяли все кукурузой, соей и чем-то другим. Они не будут переориентироваться на август на другие культуры», — добавил Сольский.

Министр прогнозирует, что такой ценовой цугцванг начнется именно в июле и многие страны поймут, что несмотря на то, как далеко они находтся от нас, от линии фронта с россией, они все равно платят за эту войну. «И это поймет любая страна и любой начальник на Филиппинах, в Индонезии в любой африканской стране, что они вместе со своими людьми каждый день доплачивают за войну, которую развязала россия», — сказал он.

Напомним, Украина в ООН заявила, что россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокировки россией портов на Черном море.

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